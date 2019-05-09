全球筆記型電腦市場 2019年Q1淡季不淡

2019-05-09 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



最新筆記型電腦出貨報告顯示，第1季全球筆電出貨量達3,697萬台，與去年同期的3,727萬台相比僅衰退0.8%。圖／Ingimage 分享 facebook

全球市場研究機構TrendForce最新筆記型電腦出貨報告顯示，雖然2019年第1季CPU仍處於供貨不足狀態，但對整體筆電市場並沒有造成太大衝擊，第1季全球筆電出貨量達3,697萬台，與去年同期的3,727萬台相比僅衰退0.8%。

TrendForce指出，2019第1季因CPU缺貨與農曆年假造成工作天數減少，再加上市場買氣低迷，原本預期市場整體狀況並不樂觀，然而在美系品牌的積極布局之下，出貨量相較去年同期僅小幅衰退。

由於CPU供貨優先的不同，美系品牌在這波CPU缺貨潮中，並未受太大影響，台系雙A則較為顯著。進入2019第2季，受惠於Chromebook標案加持，預估出貨量將明顯成長，年增幅甚至有機會突破10%。

以個別品牌來看，惠普（HP）蟬聯12季出貨冠軍，2019第一季出貨量達923萬台，年增2.6%。除了蘋果(Apple)以外，前六大筆電品牌中部份品牌因CPU缺貨導致出貨受阻，因此訂單轉移到美系品牌，而惠普在Intel的支援下，成為此波CPU缺貨潮的最大受惠者。

第二名則為戴爾（Dell）。自2018年第2季起，戴爾為了醞釀股票重新上市，積極擴大市場銷售，2018年全年出貨年增達12.5%。2019年第1季則是因提前為中美貿易戰準備，即便處於淡季仍大幅拋出訂單，第1季出貨量達到757萬台，季增幅與年增幅皆超過22%。

另外，戴爾於去年開始擴大歐洲銷售通路，成果也從今年第1季末開始顯現。若戴爾可以持續維持強勁表現，全年出貨量有望挑戰新高。

聯想（Lenovo）因CPU供應不足，2019第1季出貨量為667萬台，年減15.5%。聯想為衝刺第1季出貨量，新機種改搭載AMD CPU，比例已近三成，是目前轉換至AMD CPU比例最高的品牌。不過，在市場對於AMD CPU接受度仍低的情況下，終端客戶是否會買單，對聯想而言是一大考驗。

蘋果（Apple）雖然近幾年在筆電的表現並不出色，但2019第1季的出貨量卻比去年同期提升約10%，達315萬台。

主要原因是受到2018年底CPU缺貨的影響，蘋果新款筆電延後上市，銷售甜蜜期也隨之延後至2019年第1季。此外，蘋果2019年將停產舊款13.3吋Air與15.4吋的Pro，並推出改版13.3吋Air／Pro以及16吋 Pro，預期新版Air有望帶動第2季出貨量成長。

台系雙A在CPU上得到的支援不如美系品牌，因此受缺貨影響顯著，華碩（ASUS）出貨達254萬台排名第五，宏碁（acer）則以251萬台排名第六。

華碩2019第1季出貨量年減23.3%，在所有品牌中衰退幅度最大。華碩在2018年年底組織重整後，以維持基本的營運為目標，因此雖然受CPU缺口影響，但品牌策略調整才是第1季出貨量低迷的主要原因。

另一方面，宏碁CPU缺口在五大品牌中最高，影響範圍涵蓋高階i7系列至低階Chromebook，導致無法組裝出貨。