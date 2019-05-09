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賴清德見安倍心腹：若當選總統將推動日本5縣食品進口解禁

美、日、印、菲四國軍艦 首度共同航行南海！

5G起飛 企業專網商機大

2019-05-09 14:40經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

資策會MIC盤點全球各國5G商轉發展進度發現，東北亞腳步相對於全球平均水準則更為先進，不過美國在政策與競爭的牽引之下，可望超越韓國成為全球第一，英國則是歐洲地區發展5G領先的國家。資策會MIC預估至2025年，5G滲透率的前三名國家，依序為美國（52%）、韓國（50%）與日本（48%）。

資策會MIC表示，未來企業專網需求將備受關注，同時也是驅動5G發展的關鍵力量，由於企業將對資安的有更高規格的要求，而專網其高安全性的特性成為發展的最大誘因。

資策會MIC研究總監李建勳指出，5G時代伴隨著「企業垂直應用」的需求大增，因為企業垂直應用對網路涵蓋廣度、延遲性與安全性等要求遠高過於消費市場，預期5G時代營運商的營收增加，最主要占比將來自企業垂直應用。

根據資策會MIC的預估，2019年全球行動專網市場規模為148億美元，並於2025年成長至372億美元，2018~2025年複合成長率為18.5%，成長將主要來自歐洲地區的大廠需求。

資策會MIC研究總監李建勳表示，專網產業的興起將帶動新興網路設備業者的發展，對臺灣相關供應鏈而言更是新市場所在，建議業者宜提早布局。

觀察國際專網產業現況，單純提供硬體的業者，市場競爭能力較弱，為求長遠發展，建議致力於專網系統整合的臺灣廠商，應聚焦軟硬整合、強化軟體研發能力，並尋找垂直領域合作夥伴，朝向「軟體管理平台」與「垂直領域IT與通訊系統（CT）整合」方向發展。

資策會5G
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