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數位創新正夯 資誠分析五大經營模式

2019-05-09 14:36經濟日報 記者程士華╱即時報導

資誠聯合會計師事務所指出，全球數位轉型浪潮正在走入大規模數位化的成熟期，台灣企業都在面對數位化帶來的新商業模式變革，根據《資誠2018全球數位營運報告》，數位轉型近年來已成為企業執行長最重視的任務之一，亞太地區未來5年的數位營收更可望迎來17%的成長幅度。

資誠創新整合公司董事盧志浩表示，數位化已是大勢所趨，但是沒有章法的摸索只會浪費時間，重點在於如何很快的找到適合企業本身的數位經營模式，資誠為此提供五種主要的數位經營模式，供企業根據本身的策略重點做出選擇。

盧志浩表示，第一種模式是打造數位品牌（Digital brander），推動忠誠度和吸引新客戶，例如可口可樂用飲料機器提供混搭服務，最後分析服務過程所蒐集來的數據，統計出最受歡迎的口味組合進行商品量產，譬如櫻桃汽水跟零卡櫻桃汽水便是其例。

第二種模式是體驗設計（Experience designer），盧志浩表示，將數位化工作集中在重塑互動，可以在多個接觸點上讓客戶驚嘆，例如維珍航空提供行動裝置登機證服務，乘客只需事先下載登機證到行動裝置，就能在在機場掃描後就能收到登機航班相關資訊，並進行個人的身分識別，大幅減少等候登機證的時間。

第三種模式則是配銷優化（Distribution optimizer），可以透過數位化提升銷售效率和客戶佔比，盧志浩舉例，例如迪士尼透過網站及App，讓消費者安排門票、飯店、餐廳、機場接送的預約及排程，還利用內建了RFID晶片的魔術手環，不僅作為識別的票券、房間的鑰匙及電子錢包，樂園也可以透過手環的感應，與資料庫連接分析遊客在樂園裡玩了哪些設施、買了哪些紀念品，來進一步分析消費者，以提升銷售效率。

第四種模式則是產品創新（Product innovator），透過數位產品與服務創新實現差異化，以開發新的收入來源，例如巴斯夫（BASF）為農夫推出數位產品系列，協助管理農地、決定如何栽種與行銷作物，對於公司而言，可以洞察客戶需求、精益求精並加強早期客戶參與。

第五種模式則是成本改善（Cost optimizer），將數位投資專注於推動成本下降與流程自動化，例如中國海天味業從原料、菌種、製曲、曬製、灌裝到產品檢測等，全面監測、採集和分析生產醬油的119項生產工序，智慧化包裝生產線快速運轉，每條生產線上僅有4位到5位個作業員，每小時罐裝4萬8,000瓶醬油，效率比過去提升了一倍。

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