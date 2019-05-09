親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

母親節499之戰再啟？遠傳網路門市推499吃到飽再送遠百禮券

耶路撒冷「街貓軍團」：聖城失控爆量流浪貓

中華電信總經理交接 郭水義接任

2019-05-09 12:04經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

中華電信（2412）今（9）日舉行新舊總座交接典禮，原任總經理謝繼茂因升任董事長，總經理一職由執行副總經理暨財務長郭水義接任，並暫兼財務長；董事長謝繼茂在交接典禮上指出，期待今年策略轉型可以在財務上看到效益，希望今年是谷底反轉的一年，郭水義也表示，上任後，會尋求新的業務開拓與未來投資標的、亮點，提升財務效率。

中華電信總座交接典禮，今日包括交通部郵電司長王廷俊、前任總經理張曉東、中華電信工會理事長洪秀龍，以及中華電信各子公司高階主管均出席。

王廷俊指出，郭水義此次榮升總經理，是總經理首度由財務背景的人來擔任，相信中華電信在商業經營、財務管理方面會更上一層樓。

謝繼茂致詞時指出，過去這一年台灣電信市場變化非常大，競業價格競爭之間從過去的800斤重變成現在的499克，這已經是不可逆的市場變化，中華電信今年初啟動大規模轉型，策略轉型規劃藍圖是經營團隊共同討論出來的，未來在執行上不會有落差，也希望財略轉型能夠帶來財務效益，讓中華電信今年從谷底反轉上升。

郭水義接任時指出，電信是百年事業，不過，全球政經環境近年有非常大的改變，消費者行為、數位匯流、科技發展等等，這些重大因素都使得全球電信業者面臨傳統電信營收下滑的艱鉅挑戰，所有業者都在找新的應用機會、思考轉型方向。

謝董事長上任之後提出三項指示，分別是穩定公司經營、努力達成財測目標、持續有效推動策略轉型工作，郭水義上任後，也會積極落實轉型工作，尋求新的業務開拓與未來的投資標的、亮點，提升財務效率。

中華電信董事會昨日總經理及稽核長人事案，今日就舉行新舊總座交接典禮，原任總經理謝繼茂因升任董事長，總經理一職由執行副總經理暨財務長郭水義接任，並暫兼財務長，於同日到職；另原任稽核長鍾福貴將於6月30日屆齡退休，該職缺由現任數據分公司副總經理鄭鳴岡接任。

中華電信董事長謝繼茂（左）、總經理郭水義（右）。 記者馬瑞璿／攝影
中華電信董事長謝繼茂（左）、總經理郭水義（右）。 記者馬瑞璿／攝影
分享

中華電信財務管理
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

鴻海大陸部分產線 搬回高雄

2019-05-09 00:59

陳其邁預告…橋頭科學園區 有譜了

2019-05-08 23:50

總統加持 南部科技廊帶成形

2019-05-08 23:32

LINE投資台灣 加碼30億元

2019-05-08 23:29

台達電拚擴產 北中南大獵地

2019-05-09 01:02

因應貿易戰…台達電將回台投資132億 雇7千工程師

2019-05-08 23:45

橋頭園區開發 要過兩關

2019-05-08 23:31

Google秀新品 台系鏈受惠

2019-05-08 23:31

橋頭科學園區 招手日月光、華邦、國巨

2019-05-08 23:26

311強震 催生LINE

2019-05-08 23:26

新安卓系統 支援5G

2019-05-08 23:26

LINE徵才…不要聽話的人

2019-05-08 23:25

中華電總座 郭水義升任

2019-05-08 23:12

電信三雄新人就定位 備戰5G

2019-05-08 23:12

英特爾14奈米擴產 解CPU缺貨

2019-05-08 23:12

英特爾助攻NB 設開放實驗室

2019-05-08 23:12

新款iPad Air與iPad mini在台開賣 供應鏈利多

2019-05-08 15:39

英特爾開放實驗室6月在台營運 優化筆電元件

2019-05-08 14:31

中光電子公司 推安控無人機

2019-05-08 14:31

國際照明展 工研院秀5新品

2019-05-08 14:31

研調：華映餘波未停 影響Q1台廠面板出貨量

2019-05-08 13:00

兩岸三地千大企業市值排名 台積電第六、 鴻海退步21名

2019-05-08 12:30

散熱廠不看淡 泰碩5G基地台加持4月營收衝新高

2019-05-08 11:08

法院判賠中聯控股1億餘元 威盛：依法抗告

2019-05-08 11:03

工研院搭橋 成立台灣眼視光大健康產業平台

2019-05-08 08:41

Google新武器 威脅數位行銷業

2019-05-08 00:03

大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球

2019-05-02 13:30
看更多

熱門文章

Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

2019-05-08 14:41

罷工若衝擊營運 長榮航：停年終 不加薪

2019-05-08 17:59

為何收不到稅額試算通知書 原因有這些

2019-05-08 19:01

華銀行員涉勾結外鬼 盜領客戶存款逾千萬元

2019-05-08 14:12

貿易戰干擾、新台幣匯率會不會貶回31？專家這麼看

2019-05-08 19:31

Gogoro 3售價35,980元 陸學森：超划算！

2019-05-08 15:13

鴻海大陸部分產線 搬回高雄

2019-05-09 00:59

長榮暫停年終反制罷工 工會批違反工會法

2019-05-08 20:38

回應長榮 空服員工會：突顯罷工正當性

2019-05-08 18:32

信用卡也是車鑰匙！全球首張可解鎖電動機車信用卡誕生

2019-05-08 16:27

Gogoro 3來了！大打環保牌 車殼採用無毒塑膠

2019-05-08 14:58

回台大咖 台達電加碼投資132億

2019-05-09 01:03

離婚也是商機！她兼差職業見證人每月多賺近萬元

2019-05-08 15:18

罷工若致虧損 長榮：沒年終、不調薪

2019-05-09 00:00

陳其邁預告…橋頭科學園區 有譜了

2019-05-08 23:50

Gogoro 3系列正式亮相 價格相當「國民」

2019-05-08 15:43

美中恐翻臉 謝金河：台灣得成為兩隻大象背上的老鼠

2019-05-08 12:34

金控獲利 兆豐暫奪雙冠

2019-05-08 23:38

「中租零卡分期」會員暴增 年底衝10萬戶

2019-05-09 06:06

統一Q1獲利 大增兩成

2019-05-09 00:58

新款iPad Air與iPad mini在台開賣 供應鏈利多

2019-05-08 15:39

長榮：若罷工導致虧損 停發年終、禁員工優待票

2019-05-08 18:33

兩岸三地1000大 台積第6、鴻海掉了21名

2019-05-08 14:29

台糖量販轉手家樂福 78%資遣員工有意願面試

2019-05-08 17:01

貿易戰進入攤牌階段 明日中午前揭曉

2019-05-09 10:38

長榮反制罷工 祭「三不」措施

2019-05-09 00:55

總統加持 南部科技廊帶成形

2019-05-08 23:32

兩岸三地千大企業市值排名 台積電第六、 鴻海退步21名

2019-05-08 12:30

華泰名品城全區開幕 2021年營收挑戰百億元

2019-05-08 21:22

拉韓國瑜一把？郭台銘深夜預告直播談「自貿區」

2019-05-08 22:43

華泰名品3期285品牌進駐 同基地國泰商務城2020完工

2019-05-08 18:08

房貸寬限期展延 金管會盯

2019-05-08 23:40

台達電拚擴產 北中南大獵地

2019-05-09 01:02

行員涉挪用客戶存款 華銀聲明看這裡

2019-05-08 21:37

新聞眼／成本概念 勞資都要有

2019-05-09 00:52

視察高雄橋頭科學園區 陳其邁預告「好消息」

2019-05-08 13:44

房東報稅 避開三大地雷

2019-05-08 19:06

行員盜領存款 華銀：客戶若權益受損負全責

2019-05-08 17:42

中華電總座 郭水義升任

2019-05-08 23:12

研調：華映餘波未停 影響Q1台廠面板出貨量

2019-05-08 13:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top