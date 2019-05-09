中華電信總經理交接 郭水義接任

2019-05-09 12:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



中華電信（2412）今（9）日舉行新舊總座交接典禮，原任總經理謝繼茂因升任董事長，總經理一職由執行副總經理暨財務長郭水義接任，並暫兼財務長；董事長謝繼茂在交接典禮上指出，期待今年策略轉型可以在財務上看到效益，希望今年是谷底反轉的一年，郭水義也表示，上任後，會尋求新的業務開拓與未來投資標的、亮點，提升財務效率。

中華電信總座交接典禮，今日包括交通部郵電司長王廷俊、前任總經理張曉東、中華電信工會理事長洪秀龍，以及中華電信各子公司高階主管均出席。

王廷俊指出，郭水義此次榮升總經理，是總經理首度由財務背景的人來擔任，相信中華電信在商業經營、財務管理方面會更上一層樓。

謝繼茂致詞時指出，過去這一年台灣電信市場變化非常大，競業價格競爭之間從過去的800斤重變成現在的499克，這已經是不可逆的市場變化，中華電信今年初啟動大規模轉型，策略轉型規劃藍圖是經營團隊共同討論出來的，未來在執行上不會有落差，也希望財略轉型能夠帶來財務效益，讓中華電信今年從谷底反轉上升。

郭水義接任時指出，電信是百年事業，不過，全球政經環境近年有非常大的改變，消費者行為、數位匯流、科技發展等等，這些重大因素都使得全球電信業者面臨傳統電信營收下滑的艱鉅挑戰，所有業者都在找新的應用機會、思考轉型方向。

謝董事長上任之後提出三項指示，分別是穩定公司經營、努力達成財測目標、持續有效推動策略轉型工作，郭水義上任後，也會積極落實轉型工作，尋求新的業務開拓與未來的投資標的、亮點，提升財務效率。