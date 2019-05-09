鴻海產線拉回高雄 郭台銘：想幫韓國瑜好好建設

2019-05-09 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



針對近期《天下雜誌》專訪，鴻海董事長郭台銘拋出將天津、深圳伺服器產線部分拉回高雄生產的想法。郭台銘今（9）日表示，當初與高雄市長韓國瑜簽約時間是4月17日，當時還沒起心動念角逐國民黨總統候選人，但已經決定回高雄投資，「外界批評我把工廠搬回來是作秀，其實我是想幫韓國瑜好好建設。」

郭台銘強調，蓋廠是實體經濟，鴻海絕對會做，要把高雄軟件硬件整合起來，這也是配合高雄做自貿區，因為鴻海在墨西哥與美國都有設廠，所以想做個典範，除此之外，也在考慮能不能跟美國簽一些類似FTA的協議。