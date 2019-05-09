郭台銘推自貿區 強調不要只用防弊心態看待

2019-05-09 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



自貿區議題引起藍綠大戰，鴻海董事長郭台銘今（9）日指出，台灣一定要做自貿區，而且要配合美中貿易戰的新形勢走出去，強調這是個機會，不要只用防弊的心態來看。

郭台銘指出，鴻海集團因在墨西哥設廠，對於自貿區議題非常了解，因為經濟問題永遠是一樣，但隨著時間推移，對策就要不一樣。

他強調，台灣一定要做自貿區，而且要根據美中貿易戰新形勢，來思考如何走出去，這是個機會，不要只用防弊的心態。

郭台銘分析，自經區跟自貿區最大區別，是自貿區只有出口沒有內銷，但自經區就包含內銷，而內銷就會包含農業，台灣農業以內銷市場為主。如果自己推動這政策，一定會把農業擺最後，因為台灣有競爭力的領域在於工具機等電子業。

郭台銘昨（8）日深夜在臉書上透過影片開講，分析自貿區應設置的三個基本環境要素。

首先，國際貿易環境從開放走向保護之際，國家為了維持競爭力就必須找出路，其中一個辦法就是設置自貿區。

其次，並不是每個國家都有設置自貿區的條件，本身必須有很深的從事貿易的基礎環境，在產業供應鏈中，占有不可被取代的位置。

再者，自貿區設置的地區或國家，必須鄰近一個大市場，有很好的地理交通位置，而且有不可被取代性，例如台灣或是墨西哥。