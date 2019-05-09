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貿易戰最後關鍵24小時 謝金河提四大觀察指標

2019-05-09 11:35經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美中貿易戰的談判結果成為全球關注焦點，財信傳媒董事長謝金河今（9）日在臉書以「貿易戰進入最後關鍵的24小時」為題發文表示，貿易戰將進入川普預告的5月10日期限，如果雙方談判破局，將會對資本市場帶來什麼撞擊？可以VIX、ETF、美股及人民幣升貶等4大觀察指標來衡量。

謝金河表示，有四個指標可以觀察貿易戰的衝擊程度，首先是市場信心的恐慌指數（VIX），上回VIX衝高到36.17，造成全球股市下挫，這回VIX又拉升至20附近，且繼續衝高，貿易戰破局機率大。

第2個指標是ETF市場的變化，去年第4季，大筆資金從ETF贖回退場，加重各國股市大型權值股壓力，最近ETF市場還未見到大規模的資金移動，SPDR仍在高檔，如果出現激烈變化，也是資金移動的指標。

謝金河指出，美國股市也是重要指標，上次道瓊工業指數下殺到21,714點，蘋果的股價是領跌的指標，現在蘋果股價仍在200美元以上，跟上次下殺到142美元不太一樣；但如果道瓊工業指數跌破26,000點，恐有形成三尊頭疑慮。

謝金河表示，第4個指標是要注意人民幣，去年底人民幣貶值到6.976，星展銀行看會貶到7.24，結果今年人民幣升值到6.669，最近人民幣又貶至6.7827，如果是貿易戰破局，人民幣可能出現明顯的貶值趨勢。

謝金河表示，春江水暖鴨先知，金融市場的波動會預告未來的方向。

根據路透社報導，中國對談判內容全面反悔，顯示出中國對知識產權、國企補貼、用市場換技術的遊戲規則及開放市場，仍未做好準備，美中貿易談判破局，對全球金融市場影響一定茲事體大。

貿易戰人民幣
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