HTC攜手知名藝術家 首件VR藝術作品威尼斯雙年展亮相

2019-05-09 09:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電攜手法國著名當代藝術家Dominique Gonzalez-Foerster在威尼斯雙年展推出首件VR藝術作品。圖／宏達電提供 分享 facebook

宏達電（2498）今（9）日表示，旗下VIVE Arts協助法國當代知名藝術家Dominique Gonzalez-Foerster創作的VR藝術作品Endodrome，受邀於2019年「第58屆威尼斯國際美術雙年展」的主要展覽中首度亮相；Endodrome是一個虛擬實境裝置作品，也是Dominique Gonzalez-Foerster首次的VR藝術作品創作。

宏達電說，這次雙年展由Ralph Rugoff策展，以May You Live in Interesting Times作為主題，將展出眾多透過數位技術創作的藝術作品，顯現主流藝術界，對當代透過VR、AR、AI等數位媒介所創作之藝術作品的認可；展期為今年5月11日至11月24日。

宏達電指出，Endodrome是藉由一次5人參與的舞台環境，在類似séance（降神會）的戲劇場景中、結合互動的VR體驗。作品題目＂Endo＂來自希臘語endon，意思是「內心的、內部」；drome來自希臘語dromos，意思為「跑步、賽道」。透過此作品，讓觀眾能往內心深處探索，接觸另一層意識狀態。

Vive Arts總監張忠為表示，「幫助藝術家透過使用科技來實現願景是Vive Arts的使命之一，我們致力與對數位科技創作有探索動力的頂尖藝術家合作。威尼斯雙年展是世界上最重要的國際展覽，今年的主展覽嘗試捕捉這個時代的精神以及我們時代藝術創作的精神：也就是越來越數位化、科技化」。

她說，「Dominique作為一個傑出的藝術家，展現出源源不絕的創意，並橫跨多媒材創作出令人驚豔的作品；使用最新的科技的同時，也具體呈現了人類共同的經驗。很高興能支持該藝術家受邀於2019威尼斯雙年展，並協助她第一個VR藝術作品的創作」。