全訊4月營收 月增78%

2019-05-09 09:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



高頻軍規微波通訊整合廠全訊科技（5222）受惠軍用防禦系統高頻通訊產品穩定出貨，帶動4月營收較上月成長78%。

全訊公布4月營收0.41億元，較上月成長78%，較去年同期成長19%。累計今年前四個月營收1.27億元，較去年同期成長44%。

法人指出，全訊2019年國防訂單能見度佳，計畫性出貨致今年營收、獲利均具雙位數成長的實力。

全訊為專業的砷化鎵GaAs與及氮化鎵GaN整合元件公司（IDM），製程包含半導體的晶圓設計、製造、封裝組裝等，產品包括了上游的晶片（FET Chips）分離式電晶體元件(Transistors)、單晶微波積體電路、功率放大器及射頻模組（MMICs, Power Amplifiers, Transceiver Modules）產品的主要應用於高頻、高功率的為衛星通訊、高頻雷達系統、無線通訊設備及無線區域網路等領域，其中國防應用的軍規產品營收占比高達80%。

全訊自成立以來，挾高頻、高功率、高可靠度無線微波通訊之稀有技術之優勢，持續專注於軍用、航太等高規格產品，主攻少量、多樣、特殊規格微波通訊市場，國內與台灣國防單位長期合作產品歷經十年認證，現已成為台灣國防單位微波通訊產品主要供應商。