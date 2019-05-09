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AI應用帶動半導體發展 今年市場規模估4,585億美元

2019-05-09 08:41經濟日報 記者王皓正╱即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）於5月7~9日舉辦第32屆MIC Forum研討會，聚焦剖析2019年全球關注的三大科技「AI、5G、數位轉型（DX）」發展趨勢與新興商機。

資策會MIC預估，AI應用將帶動半導體的下一波成長，MIC副所長洪春暉指出，2019年全球半導體市場規模將達到4,585億美元，主要是資通訊硬體終端結合AI視覺、語音等技術與內容服務業者，創造新應用市場與新服務，將引導傳統3C消費產品賦予新價值，半導體市場也將隨著成長。

資策會MIC表示，AI將建構新的產業生態，各產業的既有業者近來也開始透過AI技術進行升級。

產業能順利AI化的三大關鍵分別為「大量標記資料」、「專業領域知識」與「AI軟體人才」，也就是須累積大量高品質且有標記的數據，這是發展AI的核心基礎，其次是產業領域專家須共同合作，協助解讀數據並設定需求應用情境；而最後一個關鍵是AI人才，必須具備模型建構能力，並協助企業拆解與擬定AI分析策略。總結來看，技術、資料、應用掌握、人才都是產業發展AI成功與否的關鍵。

探索台灣AI發展，資策會MIC副所長洪春暉指出，建議產業以點、線、面的方式進行布局，發展AI首重「資料」，而台灣科技產業聚落密集的特性正是台灣發展AI的優勢，應建立涵蓋不同領域的高品質、標籤化資料聚落，加速產業內人才、技術與資金流動。

另外，可運用「平台」或「開題解題」方式，匯集不同技術利基的成果，並以解決方案產品發展為目標，避免研發成果停留在實驗室或專案化階段。

資策會MIC副所長洪春暉指出，AI發展需要的不僅是技術演進，最重要的是「人性化應用」，貼近人類生活需求的應用，才是AI技術得以長遠發展的根基。

資深產業分析師葉貞秀表示，AI已經擴散至消費性產品，包括家電、家用物聯網產品、通訊產品等，而未來的AI消費產品，必須聽得懂人類更複雜的語言與語意、看得懂更複雜的影像辨識，最後還要會判斷人類提出的需求。

隨著AI消費產品進入家庭生活，無線通訊與家庭寬頻環境也將隨著快速成熟發展，將帶動消費物聯網市場需求，同時也會與傳統消費性產品，產生市場競合的磨擦戰火。

根據資策會MIC觀察，AI在消費應用市場的規模仍將持續成長，2019年市場規模預期將達到18億美元，並於2022年達到41.5億美元。技術類型中以自然語言辨識占比最高，超過60%；其次為「語言智慧結合影像辨識」，也是所有技術類型中，具備未來相關產品市場高度成長潛力的技術。

資策會MIC指出，AI改變了既有物聯網生態系競爭，雲端服務業者在AI技術取得領先後，應積極擴大布局物聯網平台與終端，當新創與雲端平台服務廠商都可以加入競爭時，過去以硬體銷售為主的消費性電子產業商業模式，也會發生全新方向的轉變。

資深產業分析師葉貞秀表示，台灣廠商具有硬體製造的優勢，建議可以從關鍵模組供應來切入AI消費產品供應鏈，帶動零組件朝向高階產品線發展。另一方面，台灣具備快速、彈性的硬體設計與製造優勢，將可以協助AI軟體、雲端服務與新創廠商，共同進行產品開發，加速進入新興應用領域。

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