陳其邁預告…橋頭科學園區 有譜了

蔡總統今天將到高雄橋頭參訪，預計會「帶來好消息」。圖為橋頭科學園區示意圖。圖／高雄市經發局提供 分享 facebook 「橋頭科學園區要來了！」行政院副院長陳其邁昨天預告，蔡英文總統今將到高雄橋頭「帶來好消息」，暗示橋頭科計畫有重大進展。他強調，從橋頭串聯楠梓加工區的日月光、路竹科學園區的華邦電及台南科學園區的台積電，形成南部科技產業廊帶，這是力拚高雄經濟結構轉型的重要基礎建設。

陳其邁昨在臉書指出，橋頭科學園區的案子，他進行政院服務後始終掛在心上，也三不五時就找科技部、內政部開會，關心緊盯進度，這也是他擔任立委時，就向中央爭取的重要地方建設，去年競選高雄市長的時候也是重要政見。

陳其邁透露，橋頭科面積二六二公頃，行政院將積極引入晶圓製造、封測等半導體產業，智慧機械及5Ｇ／6Ｇ網路以及ＡＩ軟體服務等創新產業聚落，據科技部推估，以後每年可以創造一千八百億元產值，並提供超過一萬一千個優質就業機會，將為高雄的產業注入新動力、新活水。

相較北部地區有內湖科學園區、竹科、中部地區有精密機械聚落，高雄有重工業，但高雄重工業以外的產業產值與薪資水準不敵北部；不過自南科設立後，引入晶圓代工、面板產業，讓南部產業、就業狀況大為改善，不過由於各園區用地逐漸面臨飽和狀態，因此政府預先規劃設立橋頭科。

財經官員表示，因大南部有成大、中山、高雄大等高等教育機構提供產業所需人才，加上人力成本較具吸引力，容易吸引廠商進駐，加上近期美中貿易戰加大台商回台力道，因此設立橋頭科，能從五缺中的缺地開始，逐一滿足企業投資所需，也替大南部創造更多優質就業機會。

據悉，蔡總統今日參訪橋頭科，將會對此宣布利多，蔡總統此行有陳其邁、科技部、內政部官員陪同。地方政府方面，高雄市長韓國瑜雖可能不出席，但擬由高雄市府秘書長楊明州代表出席。

不過，橋頭科學園區必須先過產業用地變更及環境影響評估兩關。內政部表示，目前已完成都市計畫委員會專案小組審查，預計今年七月以前完成變更；環評方面，目前此案尚未送至環保署，須待科技部完成籌設計畫後，才會進入環評程序。

內政部營建署指出，為了提供台商回台設廠生產用地，行政院指示變更高雄新市鎮後期發展區的部分住宅區、商業區變更為產業發展用地，未來透過區段徵收取得產業用地後，將交由科技部納編為橋頭科學園區，目前已經完成都市計畫委員會專案小組審查。