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美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

夏普海信新合作 將重返美國電視市場

2019-05-08 18:58經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海集團投資的夏普今（8）日發布新聞稿，已同意與海信國際（香港）美國投資有限公司建立新的合作夥伴關係。 據該協議，夏普將從2019年下半年開始重新進入美國市場的電視業務。

夏普新聞稿提到，將加速向以「8K / 4K生態系統+ 5G和AIoT」來改造世界的公司轉型。

夏普鴻海生態
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