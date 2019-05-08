夏普海信新合作 將重返美國電視市場

2019-05-08 18:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海集團投資的夏普今（8）日發布新聞稿，已同意與海信國際（香港）美國投資有限公司建立新的合作夥伴關係。 據該協議，夏普將從2019年下半年開始重新進入美國市場的電視業務。

夏普新聞稿提到，將加速向以「8K / 4K生態系統+ 5G和AIoT」來改造世界的公司轉型。