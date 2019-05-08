新梯建案訂單完工認列 崇友4月年增逾五成吃補丸

2019-05-08 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



崇友指出，4月在「遠雄U-TOWN二期」 、「光寶高雄廠」等大型新梯建案訂單完工認列，加上積極拓展全台老舊電梯換新業務，帶動4月新梯完工銷售表現較去年同期成長113%。

另一方面，崇友表示，由於公司為國內前三大專業電梯廠商，且旗下員工有超過七成持有升降機裝修技術士專業證照，加上全天24小時高度機動性的服務能力，在長久經營服務下，以及政府與消費者對於電梯運行安全及合格專業廠商的日益重視，帶動集團旗下維修保養業務成長動能，帶動4月營收達4.63億元、年增52.3%。

累計崇友今年前4月合併營收達14.93億元、年增8.2%。

崇友指出，集團致力拓展旗下自有品牌「堅尼西斯」與「崇友」兩大品牌市場占有率提升，透過多品牌、差異化產品規格及整合集團資源，搶進不同案源市場接單機會；隨著近兩年陸續完成物聯網應用、電梯高速與節能等技術研發，不僅已針對目前旗下共3.5萬台維保電梯推動「雲端電梯監控系統」服務，且觀察全台高樓建築對於電梯運行速度需求，已投入超高速電梯產品開發。

崇友表示，超高速電梯產品開發每分鐘速度可達360公尺，有望在第2季底正式推出，有助於接下來集團加大中高階「堅尼西斯」品牌市占率，以及帶動中高階新梯銷售案源結構優化。