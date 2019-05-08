中華電新總座出爐 郭水義接任

2019-05-08 18:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



電信龍頭中華電信今（8）日召開董事會通過總經理及稽核長人事案，原任總經理謝繼茂因升任董事長，總經理一職由執行副總經理暨財務長郭水義接任，並暫兼財務長，於同日到職；另原任稽核長鍾福貴將於6月30日屆齡退休，該職缺由現任數據分公司副總經理鄭鳴岡接任。

中華電信董事長謝繼茂曾於日前表示，會帶領公司持續落實策略轉型計畫，奠定公司長遠發展基礎，他對中華電信團隊的專業能力及執行力深具信心。

中華電信表示，謝繼茂與郭水義長期在中華電信服務，皆為內部升遷的專業經理人，分別具有電信業務與技術專業，及會計師與財務背景，除了相輔相成，更能無縫接軌公司的經營與傳承。在全球電信公司面臨本業營收下滑、需積極透過與合作夥伴協作、併購與轉投資等尋找成長動能的時候，公司有信心在謝繼茂及郭水義的帶領下，於新一波5G競爭中持續勝出，領航國內電信業。

郭水義畢業於國立政治大學銀行學系與會計研究所，曾任職全球知名的勤業會計師事務所及勤業管理顧問公司。郭水義在中華電信歷任董事長特別助理、經營規劃處與投資事業處協理、會計處副總經理、子公司光世代建設開發股份有限公司總經理、投資事業處副總經理、投資執行副總經理及執行副總經理暨財務長，熟稔公司治理、財務與會計領域，對轉投資公司經營、財務及績效管理有豐富的經驗，並曾參與該公司民營化體制轉型的規劃，設計企業化特別獎金及員工持股信託等照顧員工權益之方案，用以激勵員工士氣，並沿用至今。

中華電信表示，郭水義任職投資事業處期間，積極協助內部團隊成立新創事業，包括協助中華精測團隊與中華立鼎光電團隊自母公司衍生新創公司；推動併購神腦國際及是方電訊子公司，並協助是方電訊順利興櫃（現已上櫃）；推動投資勤崴國際（已於今年5月6日上櫃），2017年修訂「激勵內部員工新創事業要點」，催生中華資安國際子公司成立等。

中華電信表示，新任稽核長鄭鳴岡為交通大學應用數學碩士，歷任人力資源處副總經理、行動通信分公司副總經理、數據分公司副總經理，行政及技術管理等職務歷練扎實，期望藉助其謹慎嚴謹的工作態度，督導稽核業務的執行，落實創造股東及公司雙贏的價值。