研調:年底512GB SSD價格恐跌破新低估成第二大主流規格

2019-05-08 17:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）研究顯示，今年NAND Flash產業明顯供過於求，SSD廠商大打價格戰導，造成PC OEM用SSD價格大跌，預期512GB與1TB SSD合約均價在年底前有機會跌破每GB 0.1美元的歷史新低水準，這個轉變將使得512GB SSD取代128GB，成為僅次於256GB的市場第二大主流規格。PCIe SSD的市場滲透率，也受惠於與SATA SSD近乎同價而有機會挑戰50%大關。

TrendForce研究協理陳玠瑋指出，去年NB SSD搭載率已首度突破50%大關。由於主流容量128/256/512GB SSD合約均價自2017年高點迄今已大跌超過50%，加上512GB與1TB SSD合約均價在年底前，有機會跌破每GB 0.1美元，將刺激出大量取代500GB與1TB HDD的需求，預期今年SSD搭載率將落在60-65%的水位。

在SSD價格方面，根據TrendForce最新的調查顯示，今年第2季主流容量PC-Client OEM SSD合約均價已連續下跌六個季度，其中SATA SSD合約均價較前一季下跌15-26%、PCIe SSD部分則下跌16-37%。

造成第2季價格持續下跌的原因包含：第2季PC、智慧型手機、伺服器/資料中心OEM端，客戶對於後市銷售趨於保守以及手中庫存水位偏高，導致備貨動能疲弱，讓NAND Flash市場持續嚴重供過於求；SSD領導廠商為求積極去化手中64/72層庫存，大打價格戰；及Intel 3D QLC SSD帶來的比價效應。

展望第3季，即便有傳統銷售旺季與蘋果新機備貨需求加持，需求端有機會較上半年好轉，加上多數NAND Flash原廠放緩擴產計畫並宣佈減產抑制供給量，考慮產業鏈庫存水位仍偏高下，陳玠瑋預期，第3季SSD主流容量合約價持續走跌的機率仍偏高，但跌幅可望收斂。

從各SSD業者的產品進度來看，目前各家主流產品線已全數切換至64/72層SSD以256/512GB容量與PCIe介面為主力產品，至於最新的96層SSD新品，自今年第1季起逐步放量。此外，從第2季合約價均價來看，Premium等級PCIe SSD和SATA SSD目前只有不到6%的價差，Value等級PCIe SSD和SATA SSD更是幾近於零價差。預期在Value等級PCIe SSD的助攻下，PCIe介面在今年將取代SATA介面成為市場主流。