研華斥資1.47億元 認購東捷資訊20%股權

2019-05-08 17:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



全球智能系統領導廠商研華（2395）今（8）日宣布，參與東元集團旗下系統集成（SI）商東捷資訊 （6697） 私募案，每股認購價格為新台幣29元，約斥資1.47億元取得東捷資訊20％股權。研華期望藉由此次入股，與東捷資訊在製造業相關智慧工廠領域形成上下游協同共創模式，共同擴大大中華及東南亞地區智慧製造的市佔率。

研華表示，藉由此次策略聯盟，研華與東捷資訊在製造業相關之智慧工廠領域形成平台供應商與系統集成商之上下游協同共創（Co-Creation）模式。除了技術與產品上的支持外，研華也將與東捷資訊進行共同行銷，落實WISE-PaaS和SRP（Solution Ready Platform）解決方案之銷售。

東捷資訊將結合其智慧製造ERP及MES多年之產業經驗、結合研華於工業4.0之解決方案，並積極採用研華WISE-PaaS物聯網雲平台，提供一條龍之整合型解決方案於智慧工廠相關之專案與場域中。

研華董事長劉克振表示，東捷資訊於智慧製造相關之IT領域具有強大之顧問和系統集成能力，結合研華於工業4.0之解決方案與WISE-PaaS平台，將形成非常互補的策略合作夥伴。藉由與東捷資訊的合作，研華有信心可以進一步擴大於大中華及東南亞地區智慧製造之成長與市占率。

東捷資訊董事長高尚偉表示，呼應行政院生產力4.0科技發展策略，東捷以其多年在製造業累積的行業專家經驗及專業豐沛的顧問服務能量，在智慧工廠解決方案已建立不少口碑客戶，更樂見一加一大於二的綜效。

東捷在智慧工廠的軟體解決方案主要側重在製造業的應用，而研華則專精於自動化連接硬體設備機台及感測器，因此「研華」+「東捷」將能提供製造業者真正的端到端智慧工廠解決方案與服務，進而創造客戶、研華、東捷三贏的局面。