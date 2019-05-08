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宏達電VIVE X展成果 17家新創公司亮相

2019-05-08 16:30經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

宏達電(2498)今（8）日表示，旗下全球XR加速器VIVE X第四屆新創團隊Demo Days展示活動，將在北京、東京、倫敦和舊金山四地輪流舉辦，活動期間來自6個國家17家新創公司，將向投資者、媒體和潛在商業夥伴呈現展示創新成果。

今年的Vive X Demo Days今日起從北京起跑，接著在5月16日在東京、5月23日在倫敦及6月4日在舊金山陸續舉辦。在為期一個月的Vive X Demo Days中，這些新創公司將會展示各種創新的應用及體驗，包括企業工具及解決方案、職業培訓、健康醫療解決方案、串流技術、社群應用、場地型娛樂體驗及基礎架構技術等領域。

宏達電表示，Vive X自2016年宣布首批加速器計畫名單以來，已投資大約100家新創公司，儼然成為AR/VR領域中，最穩定及活躍的全球投資機構。有別於其他公司，Vive X憑藉自身的營運能力、經驗和通路管道幫助新創公司，成為其戰略夥伴；目前在舊金山、倫敦、北京、深圳、台北及特拉維夫都有據點。

宏達電說，除了VR及AR外，Vive X還投資5G、AI及區塊鏈的相關技術，以進一步實踐Vive Reality願景。Vive X邀請全球新創團隊參加第五屆Vive X加速器計畫，即日起開放報名。

Vive舊金山北京
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