為純網銀發執照暖身 LINE共同執行長慎重熩訪台談台灣

2019-05-08 16:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



為純網銀7月發放執照暖身！LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩今（8）日訪台，預計將拜訪LINE Bank台灣合作夥伴，並宣布將投資30億元在台灣，包括投資在LINE Pay以及LINE Bank等。

慎重熩也宣布，30億元預計將投資在投資新創團隊或是進行企業併購，特別關注人工智慧、金融科技等創新科技領域。

慎重熩今日在台灣的記者會，定調從「台灣」出發，會中不斷強調LINE過往在「台灣」經驗成功、「台灣」做的服務已經成功輸出到香港、印尼、泰國，LINE在「台灣」的生態系與其他國家相比，活絡且可以領到全球。

LINE在亞洲跨除日本、台灣、泰國、印尼以及韓國，其中韓國是團隊所在。慎重熩今日強調，「台灣人口密集度以及用戶交易水準理解，在5個國家中是重要的」，LINE目前採取的策略「都是從台灣導入服務、獲得成功，再拓展到全球」。

目前LINE 貼圖在台灣2014年到2018年原創市集銷售額累積20億新台幣，銷售額也有分享到實際原創者結構中。LINE PAY部分，全台超過12萬加盟點可以使用，LINE PAY一卡通帳戶會員超過145萬，台灣市場相當活躍。

慎重熩此行還強調將在台灣起動30億元投資，鎖定金融科技與AI，培育優秀創投公司，以及招募人才。這些訴求，與日本樂天在台灣訴求差距不大，都是強調「會投資台灣、會在台灣招募人才」，樂天更預計要在台灣打造實驗室。

純網銀執照將在7月發放，進入倒數三個月備戰期，進入三搶二局面，包括日本樂天、將來銀行以及LINE Bank，戰火猛烈。