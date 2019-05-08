親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

史上最短命網紅店 南京壽司店爆紅24小時即關門

Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

Mini LED產品想開始放量 關鍵在這點

2019-05-08 15:56經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

TrendForce LED研究（LEDinside）今（8）日發布「2019 Mini LED與HDR高階顯示器市場報告」，報告指出，Mini LED背光技術經過近三年的開發後，今年將正式在顯示器領域與OLED直接競爭。

Mini LED背光技術具備一定優勢，TrendForce指出，目前包括蘋果也積極與台灣和日本的供應廠商合作，目標是導入桌上型顯示器、筆電及平板。

「成本將是Mini LED背光是否能放量的關鍵。」TrendForce指出，由於Mini LED與傳統LED背光技術的差別，僅在使用更多顆Mini LED晶片，因此對面板廠來說，只需重新投資部份設備，如打件轉移、檢測設備，以及重新設計驅動IC和挑選基板即可，在可以沿用既有的面板產線的情況下，對於面板廠來說可謂無痛升級。

但對比傳統的液晶面板，由於LED使用數量增多，當然也會導致成本增加。TrendForce也說，如何降低成本來縮小與傳統液晶面板的價格差距，將會是Mini LED背光未來能否普及的關鍵。

TrendForce表示，比較兩者的特性，Mini LED背光顯示器具有多區背光調控（Local Dimming）功能，對比效果與OLED顯示器相近，而在部份產品線，Mini LED背光顯示器的成本甚至低於OLED顯示器，「對傳統的液晶面板廠來說，將是產品規格再升級的契機，並有機會與OLED技術競爭。」

現階段友達和群創皆有Mini LED產品問世，友達主攻電競桌上型顯示器、筆電等特殊應用；群創則在今年初推出110吋公共顯示屏，預計第二季將有首個Mini LED電視亮相。

從供應鏈的角度觀察，TrendForce表示，由於台灣面板廠在OLED面板的產能競賽落後，因此對Mini LED背光技術方案最為積極，友達與群創皆結合旗下的LED公司共同開發，如友達攜手隆達，群創則是以榮創、光鋐等公司為重點合作對象，希望能藉此延續液晶面板的產品競爭力。

此外，台灣LED大廠晶元光電，針對主要客戶推出客製化產品，也具有自行修改設備的能力，主要以高階顯示及背光應用為主。

TrendForce指出，中國大陸廠商也積極發展Micro LED及Mini LED技術，如三安光電今年第一季建立首條Micro LED磊晶圓和晶片生產線，已經開發晶片尺寸20微米的Micro LED產品，三安並結盟三星電子，成為三星電子的Mini LED首選供應商。

另，陸廠京東方宣布與美商Rohinni合作，成立合資企業，生產用於顯示器背光源的Micro LED及Mini LED解決方案，主要目標是提升LED轉移至基板的生產速度、精確度和良率，打造出更有成本競爭力的產品。

LED顯示器面板
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

英特爾開放實驗室6月在台營運 優化筆電元件

2019-05-08 14:31

中光電子公司 推安控無人機

2019-05-08 14:31

國際照明展 工研院秀5新品

2019-05-08 14:31

研調：華映餘波未停 影響Q1台廠面板出貨量

2019-05-08 13:00

兩岸三地千大企業市值排名 台積電第六、 鴻海退步21名

2019-05-08 12:30

散熱廠不看淡 泰碩5G基地台加持4月營收衝新高

2019-05-08 11:08

法院判賠中聯控股1億餘元 威盛：依法抗告

2019-05-08 11:03

工研院搭橋 成立台灣眼視光大健康產業平台

2019-05-08 08:41

環球晶：半導體庫存 Q2達高峰

2019-05-08 00:29

Google新武器 威脅數位行銷業

2019-05-08 00:03

華碩轉盈 新品連發衝營運

2019-05-07 23:56

和碩獲利 七年來最低

2019-05-07 23:56

工研院組眼科產學大聯盟

2019-05-07 23:56

華碩砸14億 買輝瑞淡水廠

2019-05-07 23:56

環球晶明年合約價走勢 受關注

2019-05-07 23:30

新唐MCU 躋無線藍牙耳機鏈

2019-05-07 14:53

結盟產官學醫 工研院成立台灣眼視光大健康產業平台

2019-05-07 14:53

大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球

2019-05-02 13:30
看更多

熱門文章

Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

2019-05-08 14:41

華碩砸14億 買輝瑞淡水廠

2019-05-07 23:56

不保本卻常被說保本 金管會五度盯上熱賣目標到期基金

2019-05-07 17:39

刷哪張卡繳稅最好用？三大方式選出專業卡

2019-05-08 08:16

Google新武器 威脅數位行銷業

2019-05-08 00:03

特斯拉延後交車 衝擊台系鏈

2019-05-08 00:40

哈日族又哭了！日圓現鈔匯價飆近三個月新高

2019-05-08 11:38

兆豐金四個月 賺進百億

2019-05-07 23:53

環球晶：半導體庫存 Q2達高峰

2019-05-08 00:29

台灣是LINE未來藍圖！LINE加碼投資台灣30億元

2019-05-08 11:06

業務員把帳戶借客戶使用 被停職一個月

2019-05-07 17:54

華銀行員涉勾結外鬼 盜領客戶存款逾千萬元

2019-05-08 14:12

LINE傳證件辦貸款安不安全？金融機構被金管會盯上

2019-05-07 16:34

傳林鴻南擬「三合一」出售金融事業 當事人全否認

2019-05-07 22:01

Gogoro 3來了！大打環保牌 車殼採用無毒塑膠

2019-05-08 14:58

利用LINE傳個資 金管會列金檢

2019-05-07 23:54

電業法修正 2025非核家園條文刪了

2019-05-07 23:50

和碩獲利 七年來最低

2019-05-07 23:56

華碩轉盈 新品連發衝營運

2019-05-07 23:56

目標到期債太熱 列入金檢

2019-05-07 23:54

美中恐翻臉 謝金河：台灣得成為兩隻大象背上的老鼠

2019-05-08 12:34

4月出口連六黑 表現不如預期

2019-05-08 00:49

天下雜誌調查：雲端為製造業新戰場 石化最賺

2019-05-07 18:36

顧立雄vs.王美花…財經俠侶 用愛成就彼此

2019-05-08 01:01

Gogoro 3售價35,980元 陸學森：超划算！

2019-05-08 15:13

馬斯克團隊 進退兩難

2019-05-07 23:32

經部扮推手 中鋼釋出資源挺下游

2019-05-08 00:28

寧繳土增稅…父母贈與子女房產 首季逆勢成長

2019-05-07 23:52

旅外僑民卻可領老年給付 衛福部：確定修法

2019-05-07 19:04

郭台銘深夜傳Line「伸展雙腿」 網友看法兩極

2019-05-07 22:42

封殺非法機上盒 首批黑名單20日前公告

2019-05-07 21:21

台新攻消金 將攜手街口

2019-05-07 23:53

銀行讓民眾用LINE傳證件 金管會緊盯安控機制

2019-05-08 05:48

「川普變臉」後續效應 財政部：今年出口最大變數

2019-05-07 20:34

名家觀點／看油價…要保持警覺

2019-05-08 00:04

台南首宗BOT飯店 鴻瀚安平酒店動土

2019-05-07 18:06

王道銀Q1獲利 大增1.6倍

2019-05-07 23:54

勞動訴訟新制 企業五個注意

2019-05-07 23:51

兩岸三地千大企業市值排名 台積電第六、 鴻海退步21名

2019-05-08 12:30

環球晶明年合約價走勢 受關注

2019-05-07 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top