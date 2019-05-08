Mini LED產品想開始放量 關鍵在這點

2019-05-08 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



TrendForce LED研究（LEDinside）今（8）日發布「2019 Mini LED與HDR高階顯示器市場報告」，報告指出，Mini LED背光技術經過近三年的開發後，今年將正式在顯示器領域與OLED直接競爭。

Mini LED背光技術具備一定優勢，TrendForce指出，目前包括蘋果也積極與台灣和日本的供應廠商合作，目標是導入桌上型顯示器、筆電及平板。

「成本將是Mini LED背光是否能放量的關鍵。」TrendForce指出，由於Mini LED與傳統LED背光技術的差別，僅在使用更多顆Mini LED晶片，因此對面板廠來說，只需重新投資部份設備，如打件轉移、檢測設備，以及重新設計驅動IC和挑選基板即可，在可以沿用既有的面板產線的情況下，對於面板廠來說可謂無痛升級。

但對比傳統的液晶面板，由於LED使用數量增多，當然也會導致成本增加。TrendForce也說，如何降低成本來縮小與傳統液晶面板的價格差距，將會是Mini LED背光未來能否普及的關鍵。

TrendForce表示，比較兩者的特性，Mini LED背光顯示器具有多區背光調控（Local Dimming）功能，對比效果與OLED顯示器相近，而在部份產品線，Mini LED背光顯示器的成本甚至低於OLED顯示器，「對傳統的液晶面板廠來說，將是產品規格再升級的契機，並有機會與OLED技術競爭。」

現階段友達和群創皆有Mini LED產品問世，友達主攻電競桌上型顯示器、筆電等特殊應用；群創則在今年初推出110吋公共顯示屏，預計第二季將有首個Mini LED電視亮相。

從供應鏈的角度觀察，TrendForce表示，由於台灣面板廠在OLED面板的產能競賽落後，因此對Mini LED背光技術方案最為積極，友達與群創皆結合旗下的LED公司共同開發，如友達攜手隆達，群創則是以榮創、光鋐等公司為重點合作對象，希望能藉此延續液晶面板的產品競爭力。

此外，台灣LED大廠晶元光電，針對主要客戶推出客製化產品，也具有自行修改設備的能力，主要以高階顯示及背光應用為主。

TrendForce指出，中國大陸廠商也積極發展Micro LED及Mini LED技術，如三安光電今年第一季建立首條Micro LED磊晶圓和晶片生產線，已經開發晶片尺寸20微米的Micro LED產品，三安並結盟三星電子，成為三星電子的Mini LED首選供應商。

另，陸廠京東方宣布與美商Rohinni合作，成立合資企業，生產用於顯示器背光源的Micro LED及Mini LED解決方案，主要目標是提升LED轉移至基板的生產速度、精確度和良率，打造出更有成本競爭力的產品。