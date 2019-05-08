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日媒指郭董若當選夏普恐解體？戴正吳：不實報導

2019-05-08 15:50經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

日本媒體報導「若郭董當選，夏普最壞情況恐陷入解體危機」，對此，夏普會長兼社長戴正吳今（8）日特透過台灣夏普發言管道表示，此為不實報導，並進一步提出以下聲明，全文如下：

2016年自進駐夏普以來，以8K+5G的生態鏈，及AIoT的領先技術於世界各地積極佈局與開展業務，帶領百年夏普老店，由內而外翻然一新，更於2017年底成功返回東證一部，其成果是各界有目共睹的。

明日(5/9) 由中國工信部、廣電總局以及廣東省人民政府舉辦的「2019世界超高清視頻產業發展大會」，特別邀請來自日本的夏普公司會長兼社長戴正吳先生蒞臨演講。戴社長將現身闡述自2016年擔任夏普社長以來至今，夏普對於超高清技術的研究發展成果以及解決方案。緊接著夏普將於5月10日假廣州以「智慧生態・引領未來」為主題舉辦夏普全系列新產品的發布會，會中邀請中外逾千位的媒體、經銷商以及業界先進，共同針對8K＋5G的生態鏈進行探究與交流。

戴正吳進一步表示，2017年初發佈的「3年中期經營計劃」中已明確指出，他將完全負起這三年的責任。而作為東京證券交易所第一部上市的日本公司，所有的管理必須要確保透明，客觀和穩健，迅速準確，堅決履行社會責任。

如同先前戴正吳社長於公開場合時多次強調，夏普的企業願景是「用8K＋5G生態鏈和AIoT改變世界」，夏普將加快實現轉型，用「以人為本的AIoT」+「8K＋5G生態鏈實現八大生活」，以打造另一個百年的高科技企業為終極目標。此外，夏普亦致力於履行企業的社會責任，為全世界人類的發展作出貢獻。

夏普生態戴正吳
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