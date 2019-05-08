影／工研院、帝寶合作開發 OLED車用先進環保車燈吸睛

2019-05-08 15:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



由工研院與帝寶合作開發的「OLED 車用先進環保車燈」採用OLED燈片，省去導光板，組合簡單，不但輕量化，且輕薄短小、防炫光，可節省尾燈的尺寸厚度，無形中可增大後行李箱的空間，搶攻車用照明利基市場，已獲國際大廠的關注！