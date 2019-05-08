英特爾開放實驗室6月在台營運 優化筆電元件

2019-05-08 14:31 中央社 台北8日電



美商英特爾今天宣布，將在台北、上海和美國加州展開Project Athena開放實驗室計畫。（路透） 分享 facebook 美商英特爾今天宣布，將在台北、上海和美國加州展開Project Athena開放實驗室計畫，針對Project Athena設計規格所需的筆電供應元件進行支援，藉此實現高效能與低功耗的最佳化。

英特爾發布新聞稿表示，這3座實驗室位於全球重要的關鍵生態系中心，並由擁有系統單晶片（SOC）和平台電源最佳化專業知識的英特爾工程師團隊負責，3座實驗室將於今年6月開始營運。

英特爾客戶運算事業群副總裁暨行動創新總經理紐曼（Josh Newman）表示，Project Athena開放實驗室是英特爾執行的關鍵步驟，實現與元件生態體系更為全面的協同合作，以持續提升整個平台的創新標準。

本週英特爾PC（個人電腦）生態系中的500多名成員聚集在台北參加Project Athena生態體系研討會，為推出第一波Project Athena設計做準備。英特爾於2019年消費電子展（CES）上宣布Project Athena創新計畫，旨在協助推出最新等級的高階筆記型電腦。首台與生態系合作夥伴共同設計的Project Athena裝置將在今年下半年問世。

英特爾說，Project Athena開放實驗室將是2020年及未來下一波Project Athena設計的第一步。獨立硬體供應商將有機會透過Project Athena開放實驗室提交符合評估的零組件，而英特爾的OEM（委託代工）合作夥伴也可以提名其偏好的元件供應商參加。