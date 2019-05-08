5G商機大探索 2019年富邦投資論壇14日登場

2019-05-08 13:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



即將邁入第十三屆的「富邦投資論壇」為業界頗負盛名的產業論壇，今年將在5月14日起於海外內隆重登場。針對近期最熱門的人工智慧（AI）及第五代行動通訊（5G）議題，邀請等產學界專家於台北君悅酒店發表專題演說，同時也邀請近30家國內知名公司參加與法人的面對面會談。

此外，為提昇台灣優質上市櫃公司的國際曝光度，富邦證券也與美國Jefferies券商、台灣證交所聯手合作，自5月15日至5月17日於香港港麗酒店及東京香格里拉酒店舉行海外法人座談會，期能透過這次論壇讓海內外投資界更深入了解台灣廠商的特色及5G的潛在成長機會，並成為投資策略上關注的板塊。

5G及AI為今年CES消費性電子展及MWC全球移動通訊展的共同重點，綜觀2019年的科技業景氣，5G的確是目前成長趨勢最為明確的次產業之一，根據EricssonResearch最新的預估，2018至2024年全球行動網路資料流量的年複合成長率將達31%。

光靠目前的4G通訊無法解決如此龐大的資料流量需求，而5G在傳輸速度上可達4G的10倍以上，將可解決行動網路傳輸量的問題，且其訊號的低延遲性與支援海量裝置接取，更是未來推動自駕車與物聯網（IoT）所不可或缺的技術，因此，未來幾年5G的成長指日可待。

富邦證券表示，目前在各國政府的電信政策上已看到5G投資暖身的跡象。隨著2018年4月英國釋出全球首張的5G頻譜執照之後，南韓、美國、中國等國家也陸續投入，並將逐漸展開第一階段的5G系統佈建與商轉。

雖然富邦預期此次的5G投資將採取階段式而非一次到位，但近兩年因4GLTE投資減緩而呈現衰退的電信業資本支出，可望隨著5G商轉後重返正成長軌道，並將於2022～2024年達到高峰，因此，國內相關的5G供應鏈都可正向看待。

2019富邦投資論壇中，特別邀請了AI Labs執行秘書林雅萍分享人機介面帶來的創新應用、AI在金融的應用場景的看法，並邀請政大助理教授曲建仲博士剖析5G行動通訊的技術與特色以及物聯網IoT的應用；今年以來，台股受惠資金行情持續在高盤趨震盪，因此，特別力邀先探周刊社長謝金河出席演講，為台股的下半年把脈。

在香港及東京，除了欣興（3037）、啟碁等台灣5G供應鏈公司之外，也有台達電、英業達及美律等共10多家優質公司共同參與富邦的海外論壇。

富邦證券表示，在AI及5G議題的吸引下，預估有較往年更多投資法人機構出席今年的論壇。