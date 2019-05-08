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工研院發表創新LED與OLED照明應用 助照明產業高值化

2019-05-08 13:26經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

創新科技為照明產業帶來新契機！工研院於今（8）日起一連三天於2019年台灣國際照明科技展中展出多項智能照明創新應用，包括「晝夜節律檯燈」、「可攜式UVC LED流動水模組」、「OLED 車用先進環保車燈」、「降壓型主動式功因修正裝置」及「電源調整電路」技術 ，打造下世代LED與OLED創新技術與應用，以完整的開發能量及量產技術，協助國內照明業者縮短製程時間增加產能，創造多元化智慧照明價值。

工研院電光系統所所長吳志毅表示，隨著LED技術發展的成熟，LED照明市場應用範圍也逐漸擴大，工研院在經濟部技術處支持下投入照明領域多年，並已具備完整的技術能量及量產技術，今年展出的多項技術都是LED照明上的創新應用，希望結合LED與ICT兩者優勢，為照明產業開闢高值化新藍海。

照明對於生命晝夜節律系統影響很大，是調節生物生理反應的重要因素。工研院此次於「先進照明主題館」展出的「同色異譜晝夜節律燈具系列」提供在相同視覺感受下不同的生理刺激，達到調節褪黑激素分泌的健康作用。

「情緒健康管理系統」經由健康手環偵測心率並判定壓力指數後，透過APP或遙控器選擇情境功能，穿戴裝置將自動提供適合個人的照護光，達到舒緩情緒或振奮精神的作用。

「可攜式UVC LED流動水模組」以獨特UVC LED晶粒開發，搭配專利水流的機構設計，應用在飲水機上，可達即時殺菌效果。「VLC光通訊」利用LED傳遞數位訊號，使同一盞燈在提供照明的同時也透過可見光進行訊號傳輸，達到精準室內定位與資訊傳遞的功能。

除了各項LED創新技術應用，LED照明的量測技術也是現場的另一亮點！工研院量測中心主任林增耀表示，為協助業者快速進入全球市場，工研院建置具備國際認可之LED照明測試實驗室，在「一測多證」的方式下提供CBTL的照明認證，協助國內業者加速打入國際市場。

現場展出的「眩光量測」可提供對室內照明、道路照明、隧道照明之光環境量測服務，避免用路人如果因強光照射而無法辨識號誌燈的眩光問題。「DALI檢測系統」則為一依據IEC62386 DALI燈具通訊界面標準所建立的檢測驗證系統，提供智慧燈具控制器之通訊標準介面檢測服務，以確保外銷LED燈具智慧系統具有高相容性及穩定性之品質。

根據UBI研究公司最新發表之全球OLED照明市場預估，至2021年，全球OLED照明市場預計將增長至約19億美元。此外，2017~2025年預計複合年增長率為85%，至2025年將形成58億美元的市場。

因此，台灣若投入OLED照明產業可接續LED的成長力道，在固態照明領域與LED照明相輔相成。

工研院具備完整的OLED照明開發能量及試量產實力，整合台灣8台設備及4家OLED光源材料商等共同建置30 cm幅寬之卷對卷（Roll-to-Roll）試量產線，並利用此試量產線成功導入高階FOLED新產品，克服卷對卷製程所面臨軟性基板傳輸、卷對卷製程整合及軟性光源系統設計等高難度議題，大幅降低現行製造流程與成本，目前已可達5萬片月產能，並能協助產業進行OLED照明客製化，以創新能力擴散至新場域應用。

此次於照明展中展出的「迴」，由27支的支架迴旋OLED上升組合而成的放射構造，是工研院與亞帝歐光電合作率先為OLED照明產品建立規格及模組化系統所開發出的高相容性驅動設計。

此外，由工研院與帝寶合作開發的「OLED 車用先進環保車燈」採用OLED燈片，省去導光板，組合簡單，不但輕量化，且輕薄短小、防炫光，可節省尾燈的尺寸厚度，無形中可增大後行李箱的空間，搶攻車用照明利基市場，已獲國際大廠的關注！

工研院綠能與環境研究所所長胡耀祖表示，工研院在經濟部能源局支持下，推動LED智慧照明技術開發與推廣，從104到107年在大學、衛生所、戶政事務所等處設置129個示範場域，建立節能、無眩光、無藍害、無閃爍之高品質與智慧化照明場域，與過去相比，LED燈具平均省下60%電力，除了落實政府照明節能政策，並藉此帶動LED智慧照明產業發展與技術提升，最特別的是透過智慧系統的建立，可因需求調降照明用電量，抑制尖峰用電。

此次打造「最適化照明主題館」，以最適化照明應用體驗區、高齡照護最適化照明與LED先進照明推廣成果三大區域，呈現最適化照明如何改善人們的生活。

「最適化照明主題館」，展出工研院與台達電共同合作開發之超短焦廣角LED投光燈，特別針對廣告、看板與展示櫃等立面，開發出方形且亮度均勻的投射燈，改善傳統投射燈因圓形亮光產生眩光、陰影與照度不均的問題。

此產品之電源使用工研院「降壓型主動式功因修正裝置」及「電源調整電路」兩項創新技術，以達到燈光無閃爍及電源轉換效率高之效果。

另一項同樣與台達電共同開發之智能LED燈具，能以藍芽智能驅動，達到室內定位、人員追蹤的功效，此燈具同樣融合工研院「降壓型主動式功因修正裝置」及「電源調整電路」技術以達到超低閃頻2％以下，讓光線輸出平穩舒適，長期使用不疲累、不傷眼。

工研院於2019年台灣國際照明科技展推出「先進照明主題館」與「最適化照明主題館」，呈現各種照明應用及技術成果，展現工研院技術實力。工研院攤位號碼分別為「先進照明主題館」J0126，「最適化照明主題館」為J0308，歡迎參觀。

另外，由工研院主辦的照明界年度盛事「2019 台灣固態光電國際研討會（Taiwan Solid State Lighting，tSSL）」同步於於5月8日在台北南港展覽館隆重登場，大會邀請到臺、美、德、英、日等國知名專家，針對國際最新 LED照明的創新發展以及OLED下一波的應用與市場前景進行精彩的剖析，協助上、中、下游業者投入新市場應用及探索新興技術。

工研院發表創新LED與OLED照明應用 助照明產業高值化。記者李珣瑛／攝影
工研院發表創新LED與OLED照明應用 助照明產業高值化。記者李珣瑛／攝影
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工研院發表創新LED與OLED照明應用 助照明產業高值化。 記者李珣瑛／攝影
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