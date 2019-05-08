研調：華映餘波未停 影響Q1台廠面板出貨量

2019-05-08 13:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



研調單位DIGITIMES Research今（8）日發布研究報告指出，隨著三星摺疊智慧手機傳螢幕問題，甚至必須延後三星Galaxy Fold的上市日期，再加上華映財務危機餘波仍在，今年面板廠的出貨狀況值得觀察。

據DIGITIMES Research統計，今年第1季台廠中小尺寸TFT LCD面板出貨1.84億片，較前季減少23.6%。DIGITIMES表示，除了傳統淡季因素，華映財務危機尚未解決為減幅高於往年同期主因。第2季進入旺季，台廠整體中小尺寸TFT LCD出貨量將季增6.7%。

DIGITIMES也說，華映生產雖逐步回穩，仍無法供應功能手機面板，加上彩晶減少功能手機面板生產，轉向智慧型手機及車用面板，因此台廠整體中小尺寸TFT LCD出貨年減幅恐達37.3%。

DIGITIMES Research分析師楊仁杰觀察個別中小尺寸面板業者近況，華映持續受財務危機影響，第1季出貨量季減幅達68.7%；彩晶因庫存水位調整，切割片數較多的功能手機面板出貨減少，加上華映財務危機轉單，使彩晶提升可切割片數較少的智慧手機與中尺寸面板出貨搶食商機。

楊仁杰預期，彩晶整體出貨量季減幅度達25.5%，僅次於華映；群創則受惠車用及平板電腦面板需求，季減幅僅2.5%，為台廠出貨衰退幅度最少。

展望第2季，DIGITIMES認為，華映因投片生產逐漸恢復，中小尺寸面板出貨量季增幅度可望達75.2%；彩晶則於智慧手機與中尺寸面板出貨持續提升，但因此減少可切割片數較多的功能手機用面板生產，出貨量將為台廠唯一季減者。

在大尺寸平板部分，DIGITIMES指出，第1季台廠（未含夏普）於9吋及以上大尺寸TFT LCD面板出貨量為5,440萬片，季減12.8%，主因台廠因應淡季進行歲修，影響出貨。預估第2季台廠大尺寸LCD面板廠商在中國大陸業者加強競爭下，出貨量仍可望季增4.9%。

DIGITIMES Research分析師黃銘章表示，第1季大尺寸面板台廠出貨表現除受上述因素影響，受陸廠影響程度也不小，包括京東方、中電熊貓、彩虹光電電視面板出貨量，均較去年第4季增加，其他如華星光電、惠科出貨量，則僅較前季小幅減少。

展望第2季，DIGITIMES預期，相對工作天數較少的第1季，大尺寸面板出貨量可望小幅成長，另外，由於4K TV及高階智慧型手機需要更多薄膜覆晶封裝（COF）基板，使整體產業處於缺貨狀態，因下半年進入面板出貨旺季，部分下游客戶擔心COF、偏光板缺貨問題擴大，有可能提前採購面板，此為第2季對台灣面板廠商出貨較為正面的因素。

未來，DIGITIMES指出，陸廠出貨對台廠的排擠效應將是觀察重點，在其眾多產能陸續加入量產後，目光將擴及監視器用及NB用面板，長期而言對台廠大尺寸面板出貨成長將造成影響。