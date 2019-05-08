切入AI消費產品供應鏈 MIC：台灣可從關鍵模組著手

2019-05-08 12:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據資策會產業情報研究所（MIC）觀察，AI在消費應用市場的規模將持續成長，今年市場規模預期將達18億美元，2022年將增達41.5億美元；資策會MIC資深產業分析師葉貞秀表示，AI已經擴散至消費性產品，包括家電、家用物聯網產品、通訊產品等，台灣廠商具有硬體製造的優勢，建議可以從關鍵模組供應來切入AI消費產品供應鏈，帶動零組件朝向高階產品線發展。

資策會MIC觀察，AI在消費應用市場的規模將持續成長，在技術類型中以自然語言辨識占比最高，超過60%；其次為「語言智慧結合影像辨識」，也是所有技術類型中，具備未來相關產品市場高度成長潛力的技術。

資深產業分析師葉貞秀表示，AI已經擴散至消費性產品，包括家電、家用物聯網產品、通訊產品等，未來的AI消費產品，必須聽得懂人類更複雜的語言與語意、看得懂更複雜的影像辨識，最後還要會判斷人類提出的需求。

葉貞秀表示，隨著AI消費產品進入家庭生活，無線通訊與家庭寬頻環境也將隨著快速成熟發展，將帶動消費物聯網市場需求，同時也會與傳統消費性產品，產生市場競合的磨擦戰火。

資策會MIC指出，AI改變既有物聯網生態系競爭，雲端服務業者在AI技術取得領先後，應積極擴大布局物聯網平台與終端，當新創與雲端平台服務廠商都可以加入競爭時，過去以硬體銷售為主的消費性電子產業商業模式，也會發生全新方向的轉變。

葉貞秀表示，台灣廠商具有硬體製造的優勢，建議可以從關鍵模組供應來切入AI消費產品供應鏈，帶動零組件朝向高階產品線發展。

另一方面，台灣具備快速、彈性的硬體設計與製造優勢，將可以協助AI軟體、雲端服務與新創廠商，共同進行產品開發，加速進入新興應用領域。