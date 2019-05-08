AI應用帶動半導體發展 MIC估今年市場規模4,585億美元

2019-05-08 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



資策會產業情報研究所（MIC）MIC Forum研討會登場，聚焦剖析今年全球關注的三大科技「AI、5G、數位轉型（DX）」發展趨勢與新興商機；資策會MIC預估，AI應用將帶動半導體的下一波成長，MIC副所長洪春暉指出，今年全球半導體市場規模將達4,585億美元。

MIC副所長洪春暉指出，今年全球半導體市場規模將達4,585億美元，主要是資通訊硬體終端結合AI視覺、語音等技術與內容服務業者，創造新應用市場與新服務，將引導傳統3C消費產品賦予新價值，半導體市場將隨著成長。

資策會MIC表示，AI將建構新的產業生態，各產業的既有業者近來也開始透過AI技術進行升級；產業能順利AI化的三大關鍵分別為「大量標記資料」、「專業領域知識」與「AI軟體人才」，總結來看，技術、資料、應用掌握、人才都是產業發展AI成功與否的關鍵。

探索台灣AI發展，洪春暉建議，產業應以點、線、面的方式進行布局，發展AI首重「資料」，台灣科技產業聚落密集的特性正是發展AI的優勢，應建立涵蓋不同領域的高品質、標籤化資料聚落，加速產業內人才、技術與資金流動。

另外，可運用「平台」或「開題解題」方式，匯集不同技術利基的成果，並以解決方案產品發展為目標，避免研發成果停留在實驗室或專案化階段；洪春暉表示，AI發展需要的不僅是技術演進，最重要的是「人性化應用」，貼近人類生活需求的應用，才是AI技術得以長遠發展的根基。