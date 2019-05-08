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兩岸三地千大企業市值排名 台積電第六、 鴻海退步21名

2019-05-08 12:30經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台積電在兩岸三地千大企業市值排名第六。 路透
台積電在兩岸三地千大企業市值排名第六。 路透
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《今周刊》今（8）日公布「2019年兩岸三地1000大企業市值排行榜」調查，發現中國許多電動車概念股以及5G概念股，扮演著中國經濟轉骨與產業升級的「新刺客」，佔居要角，儘管上市未滿一年，但在中國政府大力扶持下，迅猛登上兩岸三地1000大的百名榜單。

台灣企業部分，台積電今年上升一名，名列第六，鴻海則一口氣掉了21名，去年市值少了6,000多億，是此次入榜的前十大台灣企業中排名掉最多的。而今年的兩岸三地1000大總計有68家台灣企業入榜，較去年少4家，但台灣傳產龍頭「台塑四寶」則全部在列。

此外，另值得關注的是，在中國企圖強化半導體技術自主性的浪潮下，台灣半導體業戰略地位更顯重要，使得台積電、瑞昱與聯詠的排名大躍進。

調查發現，2019年兩岸三地1000大的榜首由阿里巴巴擠下去年的龍頭騰訊，但是兩家互聯網的龍頭之爭差距微小。此外，中國平安從去年第10名躍升至第5名，是進步最速企業，還有貴州茅台則從第12名上升至第10名，顯示出高端高價白酒因為新富階級的壯大，而愈來愈受歡迎的趨勢。

此外，電動汽車與5G通訊技術發展，則被視為是中國經濟競爭力「彎道超車」的捷徑。

此份調查也發現，許多電動車概念股以及5Ｇ概念股，儘管上市未滿一年，在中國政府大力扶植與提供補貼下，企業規模迅猛成長，登上兩岸三地1000大的百名榜單。

其中，代表中國5G建設剛性需求的中國鐵塔，以1兆7,136億元，位居第24明。代表自動化與人工智慧促使製造業升級的工業富聯，以1兆5,468億元市值，排名第31，甚至超越母公司鴻海的53名。

而僅花七年時間就超越特斯拉電動車電池主力供應商Panasonic、坐上全球電動車電池出貨量寶座的寧德時代，去年甫上市，也以8,199億元市值，擠入第84名。

同時，該份調查也發現，中國企業裡如「新零售」代表美團點評與拚多多，以及「新醫療」代表邁端醫療等，也皆上市不到一年就能擠入1000大中的前100名，展現黑馬之姿。

電動車概念股
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