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不是台灣更不是中國的：適用「公海自由」通行制度的台海

Pixel 3a系列亮相 Google台灣團隊功不可沒

2019-05-08 11:30經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

Google今天凌晨在舊金山舉行一年一度的Google I/O大會，新一代Pixel 3a系列智慧型手機首度亮相，台灣名列首波上市國家，這款系列手機研發也是由Google台灣團隊主導研發。

Google Pixel 3a、3a XL可說是今年Google I/O大會上的一大亮點，定位為入門旗艦智慧型手機，共有Pixel 3a和Pixel 3a XL兩種不同尺寸供選擇，單機售價分別為14,500元、17,100元起，即日起，台灣消費者可在Google商店線上訂購最新的Pixel 3a系列產品。

Google指出，今年推出的Pixel 3a提供3年安全性和OS更新，確保使用者手機免於最新安全威脅危害，並搭載Titan M晶片，可保護使用者機密資料，同時，去年已於台灣上線的Google助理中文版，也將持續提供鄉服務。

比較特別的是，Google今年推出了AR（擴增實境）步行導航、縮時錄影兩項新功能。

Google指出，當使用者在手機上查看路線時，可看到路線重疊在實際道路上，如此一來，可以協助使用者在使用步行導航時確切知道自己的位置，以及該往哪個方向前進；另一個將在Pixel 3a推出的新功能為「縮時錄影」，愛好風景攝影的使用者可隨時捕捉畫面，在短短幾秒鐘影片中完整呈現，並在社群媒體上分享給親朋好友。

Google與HTC的協議去年1月生效後，讓台灣成為了Google在台灣的最大研發基地，更是今年新款Pixel手機的主要研發團隊，Google台灣團隊積極與美國Google產品管理團隊緊密地合作，整合Google AI技術與軟硬體，台灣軟硬體團隊已在Google全球產品策略中所扮演的重要角色。

Google也於今年3月底對外宣布積極擴展台灣營運，除了已經開始興建可容納兩倍員工人數成長空間的辦公園區外，今年也將招募數百名台灣員工，其中，硬體團隊是Google在台灣最快速成長的團隊之一，日後將為Made by Google系列帶來更多研發動能與創新貢獻。

Google今日凌晨在美國舉行Google I/O大會，會中發表最新Pixel ...
Google今日凌晨在美國舉行Google I/O大會，會中發表最新Pixel 3a系列產品，Google宣布，即日起台灣的消費者可在Google商店線上訂購最新的Pixel 3a系列產品。 圖／Google台灣提供
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Google智慧型手機Pixel
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