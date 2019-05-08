中光電智能機器人 秀新一代安防巡檢方案

2019-05-08 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



中強光電（5371）旗下子公司‒中光電智能機器人公司鎖定商用無人機及安控應用市場，將在今（8）日至10日於南港世貿展覽館舉辦的台北國際安全科技應用博覽會（Secutech 2019）展出新一代安防巡檢解決方案‒智能安控無人機，透過全自動無人機巡檢，即可進行例行性及臨時性的安全檢測作業，解決傳統人力巡邏效率低、時效性的痛點，有效提升決策效率。

近年來，為因應日趨激烈的市場競爭以及國家發展需求，政府積極推動關鍵產業升級與核心技術扎根，並擴大國產化設備的採購比重及在地化應用服務，以期提升國內企業國際競爭力，並帶動下一波經濟轉型動能。

中光電智能機器人公司表示，智能安控無人機從飛控模組、運動控制、智能辨識、影像分析等關鍵技術皆由公司自行研發設計，可依據不同的需求進行客製化調整，為政府公部門及私人企業提供了國產化、更自主、更安全的安控應用服務無人機新選擇。該解決方案並於日前榮獲2019智慧城市創新應用獎，充分展現其技術含量與創新應用價值。