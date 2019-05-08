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不是台灣更不是中國的：適用「公海自由」通行制度的台海

台捷科技日 交流自動駕駛及人工智慧

2019-05-08 10:49中央社 柏林7日專電

捷克科技署今天舉辦台捷科技日，由科技部司長黃心雅率國家實驗研究院等單位的專家參與，雙方將展開人工智慧等領域的合作並推動人員互訪。

2007年起，科技部即與捷克政府輪流舉辦台捷科技日，討論雙方合作的可能性，過去幾年的主題有資訊安全、工業4.0、智慧城市和綠能。

第6屆台捷科技日今天在首都布拉格的捷克科技署(The Technology Agency of the Czech Republic）舉行，由科技部科教發展及國際合作司司長黃心雅率國家實驗研究院、人工智慧製造系統研究中心的專家參與。

雙方在會談後達成多項共識，包括6月底開始徵求台捷國際合作鏈結法人雙邊協議擴充加值型計畫，以及與捷克科學院(Czech Academy of Sciences)簽署議定書，推動人員互訪。

此外，人工智慧製造系統研究中心與捷克科技大學網路資訊與機器人中心（CIIRC CTU）簽約，正式展開合作。

科技部的專家在會中分享台灣自動駕駛研發的成果，並了解捷克自動駕駛發展的現況。

接下來幾天，科技部一行將訪問匈牙利的學術機構，並參觀位於西部薩拉厄塞格（Zalaegerszeg）的自駕車測試場Zala Zone。

捷克匈牙利
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