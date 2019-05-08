Google發表平價手機Pixel 3a 399美元起

2019-05-08 02:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



Google IO 2019大會今天登場，有別以往只講軟體與技術發展，Google特地推出多款硬體，特別是平價手機Google Pixel 3a與3aXL，其中Google Pixel 3a即日起在台灣等歐美十多國線上商店(Google Store)可購買，從399美元(約新台幣12342元)起。 Google強調新手機的夜拍功能「好過iPhone X」，強打愛拍照的年輕用戶市場。據了解，鴻海、可成、臻鼎等吃到訂單，可望受惠。

Google宣布新手機將支援3.5 mm耳機孔，並針對照片備份提供無限制雲端硬碟容量，以及保障三年的資安、軟體更新。

Google去年買下宏達電硬體部門人力，推出Pixel 3及3XL系列，不過基本款的Pixel 3就要新台幣27700元，即使現在已經降價，價錢仍不太親民。今天發表的Pixel 3a從399美元起，大幅調降到一萬出頭，可望推動出貨量。Google也會與多家電信業者合作，目前第一家搭售資費方案的是美國Verizon。

Google近年喊出「AI＋軟體+硬體」，硬體扮演重要角色，重返硬體市場。 新手機搭載最新Android Q作業系統，標榜電池可用全天的低耗電及更多AI功能，例如AI結合地圖可看到實體路況，AI結合搜尋除了找到食譜，還可以播放製作過程，拍攝餐廳菜單就直接連結訂位等相關功能，要讓手機更加有助於人類生活。