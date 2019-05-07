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OPPO台灣新任總經理 由前亞太電信資深副總施晃嘉擔任

2019-05-07 17:24經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

OPPO今（7）日宣布，OPPO台灣市場總經理何濤安即日起將升任OPPO台灣市場執行長，原總經理職務將由前亞太電信個人暨家庭事業中心資深副總經理施晃嘉擔任，與執行長何濤安共同推動OPPO台灣市場的業務發展。

OPPO台灣市場總經理施晃嘉表示，上任後將以OPPO全球品牌升級的新戰略思維為基礎，針對台灣市場產品規劃與通路策略進行調整布局，短期先讓品牌持續站穩台灣手機品牌前三名，未來將透過提升高階產品的市佔率讓品牌再突破成長。

施晃嘉於手機、行動通訊與電信產業擁有超過20年經驗，加入OPPO前曾於神腦國際擔任副總經理，負責管理公司包含手機、資訊、家電類產品等全品項商品。負責操盤手機相關業務的經驗長達18年，對台灣手機、行動通訊市場擁有非常深刻的了解與觀察。在其領導下，神腦國際手機業務得以不斷成長。此後，施晃嘉先生經挖角加入亞太電信掌管個人暨家庭事業相關業務。

對於施晃嘉的加入，OPPO台灣市場執行長何濤安表示，我由衷歡迎施晃嘉先生擔任OPPO台灣市場總經理一職。以豐富的產業經驗及出色的領導力將協助OPPO強化現有的競爭優勢，並發掘嶄新的成長機會。

前亞太電信資深副總施晃嘉即日起擔任OPPO台灣市場總經理，未來將與新任執行長何濤...
前亞太電信資深副總施晃嘉即日起擔任OPPO台灣市場總經理，未來將與新任執行長何濤安共同推動OPPO台灣市場的業務發展。圖/OPPO提供
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