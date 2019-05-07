蝦皮、遠傳異業結盟 消費者逛網拍也能辦門號

2019-05-07 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



蝦皮購物異業結盟再添喜訊，今（7）日宣布首度攜手遠傳電信，推出線上申辦電信門號服務。5月31日前，消費者在蝦皮電器城「蝦皮x遠傳限量門號快閃店」申辦手機門號，享有「回饋金最高8000元」、「申辦最快速」、「獨家可自由兌換」三大優勢。

蝦皮表示，過去申辦門號時，多限定回饋手機、家電等指定商品，透過此次合作，將選擇權交給消費者，消費者申辦成功可獲最高8000元購物金，獨家可自由兌換蝦皮購物上億件商品，還可門號、手機自由配，選擇自己想要的最新手機型號；5月6日起於蝦皮電器城申辦攜碼門號，限量贈送香港來回機票與高額旅遊輔助。

蝦皮指出，此次與遠傳電信的合作，象徵著台灣活躍用戶最多的電商平台，與客戶平均貢獻度最高電信客群的交叉行銷。近年民眾手機消費行為大幅改變，更多人傾向手機和資費分開申辦，並選擇更多元的回饋方式，為全面滿足消費者生活大小需求，蝦皮延伸購物到手機門號申辦，挑戰市場最高的回饋金。

蝦皮和遠傳挑選四種熱門吃到飽方案，最低月付398元起享高額回饋金。即日起，消費者只要在蝦皮電器城「蝦皮x遠傳限量門號快閃店」申辦攜碼門號方案，最快三天內物流人員到府交付SIM卡，並完成簽約，全程免運，簽約完成7日內即可取得回饋金折扣碼。