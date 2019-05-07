台德合作建光束線實驗設施 共推奈米尖端研究

2019-05-07 16:40 中央社 台北7日電



德國馬克斯普朗克研究院看中台灣光子源的優質光源，出資150萬歐元與國輻中心共同興建「次微米軟X光能譜光束線」實驗設施，共同推動超導、奈米與磁性材料尖端研究。

國家同步輻射研究中心今天舉辦「次微米軟X光能譜光束線實驗設施」啟用典禮。科技部次長許有進指出，台灣光子源是國家重要的科技建設，吸引了國內外優秀單位到國輻中心進行研究，甚至出資興建光束線實驗設施，可說是台灣科學界在國際合作上的重大突破。

2016年啟用的台灣光子源，是目前全世界最亮的同步加速器光源之一。國輻中心透過新聞稿指出，馬克斯普朗克研究院看中台灣光子源的優質光源，決定出資150萬歐元（約新台幣5250萬元），與國輻中心共同興建「次微米軟X光能譜光束線」，後續更加碼100萬歐元在光束線下游建置「軟X光能譜實驗站」。未來台德雙邊透過此設施，緊密的進行科研合作。

淡江大學也洞察到「次微米軟X光能譜光束線」的優異性與重要性，由教授彭維鋒領銜向科技部申請「私校發展研發特色專案」補助，加上淡江大學出資共新台幣2500萬元，在光束線下游建造另一座「軟X光發射能譜實驗站」，未來可進行能源、半導體及新穎材料分析。淡江大學與馬克斯普朗克研究院共同分享上游的光束線，下游則分支出各具特色的兩座實驗站。

國輻中心主任羅國輝表示，「次微米軟X光能譜光束線實驗設施」代表著國際合作的新典範，從設計、建造到使用這個設施進行研究，融合台德的尖端技術與思維，是一個名符其實的科技外交平台，由中研院院士陳建德主導的光學系統，能量解析力更是獨步全球。

國輻中心指出，馬克斯普朗克研究院是全球馳名的頂尖研究機構，被譽為德國的科學搖籃。除了投資興建光束線與實驗站外，2017年馬克斯普朗克研究院便在台設立「前瞻材料研究中心」，台德雙邊每年挹注共40萬歐元，補助科學家進行移地研究，有計畫培植年輕科學家。

德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）說，近年來台灣已躍升為德國最重要的研究夥伴之一。過去20年來，德國和台灣共同執行約180項尖端研究合作案，包含癌症治療與深海研究等領域，其中一些是由德國聯邦教育和研究部（German Federal Ministry ofEducation and Research, BMBF）資助的，成果都相當卓越。

許有進說，這個「台灣之光」，匯萃了國內外的頂尖人才與資源，未來將在超導、奈米與磁性材料等前瞻材料領域有更傑出的研究表現。