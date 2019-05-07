親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

影／黑寶的故事…要是及時服藥 可以不染愛滋的

愛情長跑沒終點！陳綺貞宣布已分手鍾成虎2年

台德合作建光束線實驗設施 共推奈米尖端研究

2019-05-07 16:40中央社 台北7日電

德國馬克斯普朗克研究院看中台灣光子源的優質光源，出資150萬歐元與國輻中心共同興建「次微米軟X光能譜光束線」實驗設施，共同推動超導、奈米與磁性材料尖端研究。

國家同步輻射研究中心今天舉辦「次微米軟X光能譜光束線實驗設施」啟用典禮。科技部次長許有進指出，台灣光子源是國家重要的科技建設，吸引了國內外優秀單位到國輻中心進行研究，甚至出資興建光束線實驗設施，可說是台灣科學界在國際合作上的重大突破。

2016年啟用的台灣光子源，是目前全世界最亮的同步加速器光源之一。國輻中心透過新聞稿指出，馬克斯普朗克研究院看中台灣光子源的優質光源，決定出資150萬歐元（約新台幣5250萬元），與國輻中心共同興建「次微米軟X光能譜光束線」，後續更加碼100萬歐元在光束線下游建置「軟X光能譜實驗站」。未來台德雙邊透過此設施，緊密的進行科研合作。

淡江大學也洞察到「次微米軟X光能譜光束線」的優異性與重要性，由教授彭維鋒領銜向科技部申請「私校發展研發特色專案」補助，加上淡江大學出資共新台幣2500萬元，在光束線下游建造另一座「軟X光發射能譜實驗站」，未來可進行能源、半導體及新穎材料分析。淡江大學與馬克斯普朗克研究院共同分享上游的光束線，下游則分支出各具特色的兩座實驗站。

國輻中心主任羅國輝表示，「次微米軟X光能譜光束線實驗設施」代表著國際合作的新典範，從設計、建造到使用這個設施進行研究，融合台德的尖端技術與思維，是一個名符其實的科技外交平台，由中研院院士陳建德主導的光學系統，能量解析力更是獨步全球。

國輻中心指出，馬克斯普朗克研究院是全球馳名的頂尖研究機構，被譽為德國的科學搖籃。除了投資興建光束線與實驗站外，2017年馬克斯普朗克研究院便在台設立「前瞻材料研究中心」，台德雙邊每年挹注共40萬歐元，補助科學家進行移地研究，有計畫培植年輕科學家。

德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）說，近年來台灣已躍升為德國最重要的研究夥伴之一。過去20年來，德國和台灣共同執行約180項尖端研究合作案，包含癌症治療與深海研究等領域，其中一些是由德國聯邦教育和研究部（German Federal Ministry ofEducation and Research, BMBF）資助的，成果都相當卓越。

許有進說，這個「台灣之光」，匯萃了國內外的頂尖人才與資源，未來將在超導、奈米與磁性材料等前瞻材料領域有更傑出的研究表現。

德國新台幣淡江大學
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

結盟產官學醫 工研院成立台灣眼視光大健康產業平台

2019-05-07 14:53

三星出手 NAND價格穩了

2019-05-07 00:29

誰接鴻海…10日董事會分曉

2019-05-06 23:35

郭台銘自稱小咖…絕無習郭會

2019-05-06 23:34

費半大跌 電子旺季生變

2019-05-06 23:34

安控廠 迎接轉單效益

2019-05-06 23:30

電子代工、網通 產能回流

2019-05-06 23:29

蘋果王朝不再？ 顧客忠誠度成關鍵

2019-05-06 20:35

郭台銘參選總統 蔡明興：有決心從政不容易

2019-05-06 20:31

誰當鴻海董事長？業界推「他」最能扮演整合者

2019-05-06 18:35

日本媒體問92共識？郭台銘：這問題 日本人問怪怪

2019-05-06 15:31

鴻海董座誰來接？郭台銘：過幾天就會有答案

2019-05-06 15:08

誰當鴻海董事長？郭台銘：我今天不回答

2019-05-06 15:02

郭台銘：美中貿易戰未來還是會達成協議

2019-05-06 14:53

郭台銘：川普對陸加稅 雙方進入關鍵時刻

2019-05-06 14:47

新產能放量 首季中國三大面板廠電視面板市占突破四成

2019-05-06 14:35

板卡廠無懼 微星、技嘉備戰

2019-05-06 14:32

代工廠、伺服器 估影響不大

2019-05-06 14:32

郭董啟動交棒 傳「錢媽」黃秋蓮接鴻海新董座

2019-05-06 14:25

首季面板走淡 出貨量仍較去年成長

2019-05-06 14:10

群電首季每股賺0.86元 營收獲利雙創同期新高

2019-05-06 14:01

一路助郭台銘打造鴻海帝國 郭：黃秋蓮沒批，我都不看

2019-05-06 12:02

大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球

2019-05-02 13:30
看更多

熱門文章

誰當鴻海董事長？業界推「他」最能扮演整合者

2019-05-06 18:35

川普嗆對中加徵關稅25% 這些產業的台廠影響大

2019-05-06 17:30

郭台銘看美中 快攤牌了

2019-05-06 23:56

擬限制僑民領國民年金 學者：長壽效應更堪慮

2019-05-06 18:04

報稅注意！海外所得難逃 明年起可跨國查帳

2019-05-06 19:20

三星出手 NAND價格穩了

2019-05-07 00:29

費半大跌 電子旺季生變

2019-05-06 23:34

名家觀點／台灣壽險業出了什麼問題？

2019-05-07 01:05

開航近了！星宇航空招募自訓飛航員

2019-05-07 09:44

甜蜜點浮現 SSD商機大開

2019-05-07 00:21

不能沒有它！製造業去年研發支出二成 來自這家企業

2019-05-06 19:20

高鐵公司治理 繳出好成績

2019-05-07 00:33

台塑四寶 保守看下半年

2019-05-06 23:16

郭台銘參選總統 蔡明興：有決心從政不容易

2019-05-06 20:31

蔡明興：貿易戰 對台影響大

2019-05-07 00:11

三洋電喊賣廠 潛利估142億

2019-05-07 00:33

農地工廠合法化 初審過關

2019-05-06 22:47

接近退休投資人 宜增加債券基金比重

2019-05-06 22:11

跟K董飛上天空！星宇航空招募自訓飛航員

2019-05-07 10:03

陳慧明：美中協議簽不簽 關注四重點

2019-05-06 20:09

綜所稅七項扣除額 符合規定才可列報

2019-05-06 22:45

台俄直飛航班 24日啟動

2019-05-07 00:35

8大公股銀行 延長營業將取消

2019-05-07 00:01

投資英屬維京群島 留意新規

2019-05-06 22:47

安控廠 迎接轉單效益

2019-05-06 23:30

低汙染農地工廠 2年內納管

2019-05-06 23:38

川普「一推」撼陸股 行政院喊話：台商回台好機會

2019-05-06 21:09

電子代工、網通 產能回流

2019-05-06 23:29

台灣高鐵多樣化…帶動國旅風潮

2019-05-07 00:33

政院召集應對川普新招 最快下午有對策

2019-05-07 12:14

梅雨進帳明顯 經濟部：高雄地區水情燈號轉為正常

2019-05-07 09:05

中鋼 Q1稅後賺36億

2019-05-07 00:31

中美貿易戰再起 專家: 台灣應自己掌握鑰匙 才能生存

2019-05-06 20:39

貿易蒙陰霾 美、德債殖利率走跌

2019-05-07 11:01

誰接鴻海…10日董事會分曉

2019-05-06 23:35

美將調高大陸貨物關稅 健和興老董：台商已因應

2019-05-06 18:01

蘋果王朝不再？ 顧客忠誠度成關鍵

2019-05-06 20:35

環保公司年領3000萬補助卻苛刻員工？ 勞團要環署停補助

2019-05-07 12:38

美國拒絕豁免特斯拉大腦25%關稅 供應鏈恐受衝擊

2019-05-06 19:26

煉廢成金…台泥非常堅定的投入

2019-05-06 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top