USGBC攜台灣綠領協會 舉辦首屆國際綠建築峰會

2019-05-07 16:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



美國綠建築協會（U.S. Green Building Council, USGBC）與台灣綠領協會將於5月31日聯合舉辦首屆International Green Building Symposium（IGBS）國際綠建築峰會台灣站。

會議將於5月31日於最新獲得LEED黃金級認證的商業樓宇地標台北南山廣場舉行，匯集眾多國內外綠色相關產業以及建築、科技、經濟、金融等領域專家，同時也將會由台達電子（2308）等推動綠建築不於餘力的綠色領導企業分享實務心得。

USGBC是全球應用最廣泛的綠建築認證體系LEED的開發及擁有者，目前LEED已經在全球167個國家及地區落地。自從2008年第一個專案在台灣完成LEED認證，LEED已經在台灣發展十多年。

台灣目前已有150個專案，超過730萬平方米的面積完成認證，以台北101專案的面積做比較，台灣已有18棟相當於台北101大樓的面積完成認證；還有114個專案已註冊待認證。

以完成認證的面積來計算，台灣從2012年開始已經躋身LEED全球十大市場之一。尤其是既有建築認證專案數目占台灣LEED認證專案總數的12%，不僅是北亞市場之首，也是全球領先。

台達電發言人暨企業永續發展部資深協理周志宏表示，建築能耗佔全球能源使用的三分之一，是節能減碳的關鍵。台達電持續以實際行動，不斷提升建築能源使用效率，例如台達美洲總部白金級綠建築，就是以淨零耗能為目標不斷精進管理及設計，甚至連企業內的資料中心，也都朝著LEED白金級認證邁進。

USGBC北亞區總監王婧表示，與北亞區其他市場由優質辦公大樓或國際五百強辦公空間驅動LEED認證增長不同的是，在台灣超過50%的認證面積是台灣企業工廠及總部辦公大樓來推動的。

這充分彰顯了台灣企業對通過綠建築為員工構建健康空間，為地球節能減排，並彰顯自身永續發展的決心。