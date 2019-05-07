資安防護再升級 晶睿推最新資安管理解決方案

2019-05-07 15:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



晶睿通訊（3454），宣布推出最新的資安管理解決方案，端到端的全方位資安防護，實踐「內外監顧，軟硬防護」品牌策略。此方案包含從前端的網路攝影機、網路影像錄影機到後端影像管理軟體，打造穩固的資訊安全後盾。

攜手全球資安解決方案領導品牌趨勢科技，晶睿目前的網路攝影機與網路影像錄影機內建趨勢科技的防入侵軟體，提供多層資安防護，包含惡意攻擊偵測、入侵偵測與防護及即時損害控制。本次先進的資安管理解決方案可透過晶睿通訊自行開發的影像管理軟體VAST ２更有效管理資安系統，使用者能自動或手動接收資安警報，並藉由即時的網路風險儀表板，輕鬆辨識常見的網路攻擊。

除此之外，使用者能進一步篩選不同的條件過濾攻擊資訊，更快速地從大量數據中找到異常發生處，做為事後管理防範的重要依據。晶睿通訊將在5月中前發布韌體更新，使用者在更新後可獲得更完善的資安防護。

晶睿通訊行銷企畫處協理鄭聖夫表示，為應對日趨嚴峻的資安威脅，晶睿通訊投入企業資源全力研發資安管理解決方案。使用者能快速回應所面臨的資訊安全危機並將網路攝影機的資安風險最小化。未來我們也會持續努力推出具有資安防護且值得信賴的優質產品。