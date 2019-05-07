親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

影／黑寶的故事…要是及時服藥 可以不染愛滋的

資安防護再升級 晶睿推最新資安管理解決方案

2019-05-07 15:59經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

晶睿通訊（3454），宣布推出最新的資安管理解決方案，端到端的全方位資安防護，實踐「內外監顧，軟硬防護」品牌策略。此方案包含從前端的網路攝影機、網路影像錄影機到後端影像管理軟體，打造穩固的資訊安全後盾。

攜手全球資安解決方案領導品牌趨勢科技，晶睿目前的網路攝影機與網路影像錄影機內建趨勢科技的防入侵軟體，提供多層資安防護，包含惡意攻擊偵測、入侵偵測與防護及即時損害控制。本次先進的資安管理解決方案可透過晶睿通訊自行開發的影像管理軟體VAST ２更有效管理資安系統，使用者能自動或手動接收資安警報，並藉由即時的網路風險儀表板，輕鬆辨識常見的網路攻擊。

除此之外，使用者能進一步篩選不同的條件過濾攻擊資訊，更快速地從大量數據中找到異常發生處，做為事後管理防範的重要依據。晶睿通訊將在5月中前發布韌體更新，使用者在更新後可獲得更完善的資安防護。

晶睿通訊行銷企畫處協理鄭聖夫表示，為應對日趨嚴峻的資安威脅，晶睿通訊投入企業資源全力研發資安管理解決方案。使用者能快速回應所面臨的資訊安全危機並將網路攝影機的資安風險最小化。未來我們也會持續努力推出具有資安防護且值得信賴的優質產品。

資安晶睿軟體
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

結盟產官學醫 工研院成立台灣眼視光大健康產業平台

2019-05-07 14:53

三星出手 NAND價格穩了

2019-05-07 00:29

誰接鴻海…10日董事會分曉

2019-05-06 23:35

郭台銘自稱小咖…絕無習郭會

2019-05-06 23:34

費半大跌 電子旺季生變

2019-05-06 23:34

安控廠 迎接轉單效益

2019-05-06 23:30

電子代工、網通 產能回流

2019-05-06 23:29

蘋果王朝不再？ 顧客忠誠度成關鍵

2019-05-06 20:35

郭台銘參選總統 蔡明興：有決心從政不容易

2019-05-06 20:31

誰當鴻海董事長？業界推「他」最能扮演整合者

2019-05-06 18:35

日本媒體問92共識？郭台銘：這問題 日本人問怪怪

2019-05-06 15:31

鴻海董座誰來接？郭台銘：過幾天就會有答案

2019-05-06 15:08

誰當鴻海董事長？郭台銘：我今天不回答

2019-05-06 15:02

郭台銘：美中貿易戰未來還是會達成協議

2019-05-06 14:53

郭台銘：川普對陸加稅 雙方進入關鍵時刻

2019-05-06 14:47

新產能放量 首季中國三大面板廠電視面板市占突破四成

2019-05-06 14:35

板卡廠無懼 微星、技嘉備戰

2019-05-06 14:32

代工廠、伺服器 估影響不大

2019-05-06 14:32

郭董啟動交棒 傳「錢媽」黃秋蓮接鴻海新董座

2019-05-06 14:25

首季面板走淡 出貨量仍較去年成長

2019-05-06 14:10

群電首季每股賺0.86元 營收獲利雙創同期新高

2019-05-06 14:01

一路助郭台銘打造鴻海帝國 郭：黃秋蓮沒批，我都不看

2019-05-06 12:02

大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球

2019-05-02 13:30
看更多

熱門文章

誰當鴻海董事長？業界推「他」最能扮演整合者

2019-05-06 18:35

川普嗆對中加徵關稅25% 這些產業的台廠影響大

2019-05-06 17:30

郭台銘看美中 快攤牌了

2019-05-06 23:56

擬限制僑民領國民年金 學者：長壽效應更堪慮

2019-05-06 18:04

報稅注意！海外所得難逃 明年起可跨國查帳

2019-05-06 19:20

三星出手 NAND價格穩了

2019-05-07 00:29

費半大跌 電子旺季生變

2019-05-06 23:34

名家觀點／台灣壽險業出了什麼問題？

2019-05-07 01:05

開航近了！星宇航空招募自訓飛航員

2019-05-07 09:44

甜蜜點浮現 SSD商機大開

2019-05-07 00:21

不能沒有它！製造業去年研發支出二成 來自這家企業

2019-05-06 19:20

高鐵公司治理 繳出好成績

2019-05-07 00:33

台塑四寶 保守看下半年

2019-05-06 23:16

郭台銘參選總統 蔡明興：有決心從政不容易

2019-05-06 20:31

蔡明興：貿易戰 對台影響大

2019-05-07 00:11

三洋電喊賣廠 潛利估142億

2019-05-07 00:33

農地工廠合法化 初審過關

2019-05-06 22:47

接近退休投資人 宜增加債券基金比重

2019-05-06 22:11

跟K董飛上天空！星宇航空招募自訓飛航員

2019-05-07 10:03

陳慧明：美中協議簽不簽 關注四重點

2019-05-06 20:09

綜所稅七項扣除額 符合規定才可列報

2019-05-06 22:45

台俄直飛航班 24日啟動

2019-05-07 00:35

8大公股銀行 延長營業將取消

2019-05-07 00:01

投資英屬維京群島 留意新規

2019-05-06 22:47

安控廠 迎接轉單效益

2019-05-06 23:30

低汙染農地工廠 2年內納管

2019-05-06 23:38

川普「一推」撼陸股 行政院喊話：台商回台好機會

2019-05-06 21:09

電子代工、網通 產能回流

2019-05-06 23:29

台灣高鐵多樣化…帶動國旅風潮

2019-05-07 00:33

政院召集應對川普新招 最快下午有對策

2019-05-07 12:14

梅雨進帳明顯 經濟部：高雄地區水情燈號轉為正常

2019-05-07 09:05

中鋼 Q1稅後賺36億

2019-05-07 00:31

中美貿易戰再起 專家: 台灣應自己掌握鑰匙 才能生存

2019-05-06 20:39

貿易蒙陰霾 美、德債殖利率走跌

2019-05-07 11:01

誰接鴻海…10日董事會分曉

2019-05-06 23:35

美將調高大陸貨物關稅 健和興老董：台商已因應

2019-05-06 18:01

蘋果王朝不再？ 顧客忠誠度成關鍵

2019-05-06 20:35

環保公司年領3000萬補助卻苛刻員工？ 勞團要環署停補助

2019-05-07 12:38

美國拒絕豁免特斯拉大腦25%關稅 供應鏈恐受衝擊

2019-05-06 19:26

煉廢成金…台泥非常堅定的投入

2019-05-06 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top