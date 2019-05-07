川普推文重挫全球股市 謝金河:拉高分貝看中國是否就範

2019-05-07 14:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美國總統川普的推文重挫6日全球股市，但各國股市災情不一，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，今（7）日中港台三地股市都上漲，隱約透露川普推文是談判策略的手段，「川普拉高分貝，看看中國要不要就範」；他說，中國願意譲步多少？才是焦點，如果雙方翻臉，全球股市的考驗就在後頭。

謝金河今日以川普交易的藝術為題發文指出，川普的推文擊沈全球股市，其實各國股市災情不一，但資訊愈不透明的市場跌得最重；以6日全球股市表現來看，深滬股市跌幅都超過5%，香港跌2.9%，台股跌1.8%。

他說，美國股市開低走高，道瓊工業指數下跌0.25%，那斯達克指數下跌0.5%，費城半導體指數下跌1.72%最慘，但羅素2000及生技指數都上漲，可看出川普投了一顆炸彈，每一個市場衝擊不一樣。

謝金河表示，今日中港台三地股市都上漲，台股的鴻海、台積電都上漲，深圳A股6日大跌7.39%，立訊，歌爾，工業富聯與鵬鼎等都殺至跌停，今日都穩住；謝金河提到，這隱約透露川普的推文是談判策略的手段，也就是說，如果中國不答應美國開出的條件，後續25%的稅率會接踵而至，川普拉高分貝，看看中國要不要就範。

謝金河指出，距5月10日的最後期限，大家都會注意劉鶴這趟訪美行程，重點在美國要求的經濟行為規範，包括智慧財產權，國企補貼，技術換市場及開放市場，中國願意譲步多少？這才是焦點。

如果雙方翻臉，全球股市的考驗就在後頭。