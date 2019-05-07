工研院搭橋 成立台灣眼視光大健康產業平台

2019-05-07 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



全球老年化、糖尿病人口與3C產品盛行，導致全球視覺障礙(Visual Impairment)人數逐年攀升，根據世界衛生組織2018年統計，全球約13億人口患有視力損害，造成醫療支出負擔攀升，IEK Consulting預估，全球眼科醫材市場至2023年將達584.4億美元；工研院結合產官學醫今(7)日成立「台灣眼視光大健康產業平台」，串連台灣眼科產業資源與能量，從技術研發到產品上市，從檢測診斷到醫療照護，搶攻全球商機。

工研院副院長彭裕民指出，台灣近視人口比例全球第一，每10人就有9人近視，近3人是高度近視；青光眼患者已超過34萬人，平均每天增加50名患者，預估2020年時將突破45萬人，工研院看到這趨勢，努力以科技研發協助產業開發新產品以造福大眾並擴展新市場。

例如在檢測上，已開發完成行動視力檢查箱，讓眼科醫療服務走出醫院、走入社區。另外，針對糖尿病眼底病變辨識系統，運用人工智慧深度學習，可直接完成糖尿病視網膜病變嚴重度判讀，輔助醫護人員即時診斷。

在眼藥上，突破以往眼滴劑不易達到眼底黃斑部與視網膜困境，讓眼底病變獲得最佳治療方式，目前已洽談技轉，待成功上市後預估將可嘉惠國內近900萬人。此外，還包括協助角膜傷口修復的眼角膜敷料等，在加速產業商品化後，可嘉惠相關病患。

「台灣眼視光大健康產業平台」召集人暨工研院生醫所所長林啟萬表示，近年來，台灣眼科產業因強大的市場需求，市佔率不斷提升，為加速新產品開發及產業化，工研院籌組「台灣眼視光大健康產業平台」，希望將過去的產業經驗聚焦在眼科，加速眼科相關產業從優勢到絕對優勢。

結合產學研醫的「台灣眼視光大健康產業平台」，從臨床需求、眼睛檢測醫材、治療藥物與敷料醫材、臨床試驗，到最後的場域驗證及國際行銷推廣，加速創新產品開發及上市，讓台灣加速邁向眼科產業的領先群！

今日包括大學眼科、晶碩光學、明達醫學、晉弘科技、承賢科技、艾克夏醫療儀器、台灣醫療器材同業公會等多家廠商與學界、醫界，共同成立「台灣眼視光大健康產業平台」，將透過產業串聯加速商品化，從市場分析、研發到產品上市、臨床試驗、最後帶領產業進行國際推廣，爭取海外訂單，打造台灣為「創新高值醫材產業重鎮」，強化醫材全球鏈結度，拓展國際市場。