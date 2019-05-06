親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

梅根生產中！ 英國王位第七順位繼承人將誕生

蘋果王朝不再？ 顧客忠誠度成關鍵

2019-05-06 20:35台灣醒報 記者施養正╱台北報導

蘋果手機市佔率已在2019年第一季落後給三星及華為。品牌忠誠度受到極大考驗。（p...
蘋果手機市佔率已在2019年第一季落後給三星及華為。品牌忠誠度受到極大考驗。（photo by William Hook on Flickr under C.C lisence）
分享

「當三星和華為多賣出一支手機，蘋果的生存空間就更縮一截。」據外媒6日報導，即使獲利及營收仍為三強之冠，蘋果公司在2019年首季銷售量卻遠遠落後韓國的三星及中國的華為。報導更指出，蘋果必須重新檢視現有的「顧客忠誠度」，才能確保品牌的經濟規模，且消費者對於產品的價格日趨敏感，也逐漸侵蝕IOS系統的競爭實力。

蘋果忠誠度下降

據美國資訊網站《ZDNet》6日指出，市佔率對於蘋果無疑是表現下滑的主因，但「顧客忠誠度」對於品牌的市佔率同樣舉足輕重，只要顧客忠於品牌，品牌就能銷售更多資訊產品及相關配件，藉此鎖定客群並納入品牌的經濟體系。而華為正是蘋果在中國的頭號敵人，即便蘋果已著眼中國市場多年，但終究無法轉化為訂單。

報導指出，華為至少在中國掠奪蘋果近50%的市佔率，甚至因此有機會在2020年超越智慧手機龍頭三星的全球市佔率，「華為多賣一支手機，蘋果在中國就少一點希望。」因此蘋果想重回世界前二，必須增近其「品牌忠誠度」。

華為異軍突起

南非《商業科技網》也報導，據市場監控機構調查顯示，華為在2019第一季全球市佔率已達歷史最佳的17%，分析師絲利瓦塔瓦表示，華為已在不知不覺中成為美國第2大的海外手機品牌，而且是全球前10大手機品牌中成長最快的企業，她大膽預測華為有望在2019年底，在美國本土超越蘋果手機。

絲利瓦塔瓦強調，華為已在智慧手機硬體上漸漸與三星並駕齊驅，其整體品牌表現幾近垂直上升，其更著重在與年輕族群的連結，並以龐大中國市場作為發展基礎，未來三星要擔心的可能不是美國的蘋果，而是來自中國的華為。

【更多精采內容，詳見

蘋果華為智慧手機
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

郭台銘參選總統 蔡明興：有決心從政不容易

2019-05-06 20:31

誰當鴻海董事長？業界推「他」最能扮演整合者

2019-05-06 18:35

日本媒體問92共識？郭台銘：這問題 日本人問怪怪

2019-05-06 15:31

鴻海董座誰來接？郭台銘：過幾天就會有答案

2019-05-06 15:08

誰當鴻海董事長？郭台銘：我今天不回答

2019-05-06 15:02

郭台銘：美中貿易戰未來還是會達成協議

2019-05-06 14:53

郭台銘：川普對陸加稅 雙方進入關鍵時刻

2019-05-06 14:47

新產能放量 首季中國三大面板廠電視面板市占突破四成

2019-05-06 14:35

板卡廠無懼 微星、技嘉備戰

2019-05-06 14:32

代工廠、伺服器 估影響不大

2019-05-06 14:32

郭董啟動交棒 傳「錢媽」黃秋蓮接鴻海新董座

2019-05-06 14:25

首季面板走淡 出貨量仍較去年成長

2019-05-06 14:10

群電首季每股賺0.86元 營收獲利雙創同期新高

2019-05-06 14:01

一路助郭台銘打造鴻海帝國 郭：黃秋蓮沒批，我都不看

2019-05-06 12:02

4G限速188吃到飽 亞太電信推網路門市限定促銷案

2019-05-06 11:20

黃秋蓮接任鴻海董事長？ 鴻海回應了

2019-05-06 11:19

創業家策略聯盟奏效 4月營收年增6.52%

2019-05-06 11:04

郭台銘下午記者會 報告美國行成果

2019-05-06 10:10

傳黃秋蓮接鴻海董事長 錢媽媽助郭台銘打下江山

2019-05-06 09:58

瑞昱4月營收創新高 法人估第2季有望寫新紀錄

2019-05-06 09:23

郭董出馬 鴻海威州廠動起來

2019-05-06 00:28

郭董粉專發文：終結內耗拚經濟

2019-05-06 00:27

鴻海鄭州廠招工 歡迎老兵新秀

2019-05-06 00:27

大立光加速獵地 下半年擴產

2019-05-06 00:18

立委質疑為鴻海子公司量身打造標案？ 中科：配合調查

2019-05-05 23:25

郭台銘：投資威州計畫不變 不要汙衊我對台灣的關心

2019-05-05 22:38

郭台銘深夜發文：有心人士不斷造謠 威州投資從沒停過

2019-05-05 22:24

大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球

2019-05-02 13:30
看更多

熱門文章

一路助郭台銘打造鴻海帝國 郭：黃秋蓮沒批，我都不看

2019-05-06 12:02

黃秋蓮接任鴻海董事長？ 鴻海回應了

2019-05-06 11:19

股票大戶報稅注意！股利超過這數字 現虧8萬元

2019-05-06 10:00

有錢人的大保單怎麼報稅？業務員沒說的三個眉角

2019-05-06 17:00

傳黃秋蓮接鴻海董事長 錢媽媽助郭台銘打下江山

2019-05-06 09:58

川普威脅下哈日族哭了 日圓現鈔匯價又飆升

2019-05-06 12:58

陸客增加 兩岸航班改採大客機

2019-05-05 23:35

郭台銘深夜發文：有心人士不斷造謠 威州投資從沒停過

2019-05-05 22:24

郭董出馬 鴻海威州廠動起來

2019-05-06 00:28

卓永財：機械產業第2季落底 但工具機要到第3季才落底

2019-05-06 16:03

誰當鴻海董事長？業界推「他」最能扮演整合者

2019-05-06 18:35

美中貿易戰愈演愈烈 沈榮津：正好給台灣機會

2019-05-06 09:37

分行不再營業到5點 台企銀開第一槍3點半準時打烊

2019-05-06 13:37

美調高陸貨關稅 孫明德：下半年景氣回溫腳步恐停止

2019-05-06 08:44

細胞治療上路 將百花齊放

2019-05-05 23:03

富蘭克林調查 退休族群最擔心這項開支

2019-05-06 16:16

郭台銘：投資威州計畫不變 不要汙衊我對台灣的關心

2019-05-05 22:38

日本媒體問92共識？郭台銘：這問題 日本人問怪怪

2019-05-06 15:31

郭台銘：美中貿易戰未來還是會達成協議

2019-05-06 14:53

鴻海董座誰來接？郭台銘：過幾天就會有答案

2019-05-06 15:08

中美貿易戰破局？沈榮津：台商回流肯定會再加速

2019-05-06 10:40

空服員、長榮航空各提訴求疑慮 勞動部一一回應

2019-05-06 13:23

不當下流老人！專家給4、5、6年級生的建議：如何做好退休後醫療保險規畫？

2019-05-06 15:19

川普嗆對中加徵關稅25% 這些產業的台廠影響大

2019-05-06 17:30

金控瘋買樓 商辦行情有撐

2019-05-05 23:29

公平待客缺課 保險員登錄可撤銷

2019-05-05 23:28

遠雄自貿港年產值創4300億 再投資50億提供8千個工作

2019-05-05 21:46

台塑四寶四月業績「兩好兩壞」

2019-05-06 15:51

擬限制僑民領國民年金 學者：長壽效應更堪慮

2019-05-06 18:04

郭台銘：川普對陸加稅 雙方進入關鍵時刻

2019-05-06 14:47

王文淵之母辭世 享壽98歲

2019-05-05 23:41

企業併購法修訂 兩路並進

2019-05-05 23:36

立委質疑為鴻海子公司量身打造標案？ 中科：配合調查

2019-05-05 23:25

郭台銘下午記者會 報告美國行成果

2019-05-06 10:10

國保年金漏洞？ 4千5僑民年領近2億

2019-05-06 13:55

大立光加速獵地 下半年擴產

2019-05-06 00:18

新聞中的法律／新公司法的三個疑義

2019-05-05 22:17

今年報稅免下載 網頁申報首周就破紀錄

2019-05-06 12:32

黃國昌批自肥 鴻海睿綸生技回應了

2019-05-05 21:37

銀行留才／搶辦員工持股信託

2019-05-05 23:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top