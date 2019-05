蘋果王朝不再? 顧客忠誠度成關鍵

2019-05-06 記者施養正╱台北報導



蘋果手機市佔率已在2019年第一季落後給三星及華為。品牌忠誠度受到極大考驗。

「當三星和華為多賣出一支手機,蘋果的生存空間就更縮一截。」據外媒6日報導,即使獲利及營收仍為三強之冠,蘋果公司在2019年首季銷售量卻遠遠落後韓國的三星及中國的華為。報導更指出,蘋果必須重新檢視現有的「顧客忠誠度」,才能確保品牌的經濟規模,且消費者對於產品的價格日趨敏感,也逐漸侵蝕IOS系統的競爭實力。

蘋果忠誠度下降

據美國資訊網站《ZDNet》6日指出,市佔率對於蘋果無疑是表現下滑的主因,但「顧客忠誠度」對於品牌的市佔率同樣舉足輕重,只要顧客忠於品牌,品牌就能銷售更多資訊產品及相關配件,藉此鎖定客群並納入品牌的經濟體系。而華為正是蘋果在中國的頭號敵人,即便蘋果已著眼中國市場多年,但終究無法轉化為訂單。

報導指出,華為至少在中國掠奪蘋果近50%的市佔率,甚至因此有機會在2020年超越智慧手機龍頭三星的全球市佔率,「華為多賣一支手機,蘋果在中國就少一點希望。」因此蘋果想重回世界前二,必須增近其「品牌忠誠度」。

華為異軍突起

南非《商業科技網》也報導,據市場監控機構調查顯示,華為在2019第一季全球市佔率已達歷史最佳的17%,分析師絲利瓦塔瓦表示,華為已在不知不覺中成為美國第2大的海外手機品牌,而且是全球前10大手機品牌中成長最快的企業,她大膽預測華為有望在2019年底,在美國本土超越蘋果手機。

絲利瓦塔瓦強調,華為已在智慧手機硬體上漸漸與三星並駕齊驅,其整體品牌表現幾近垂直上升,其更著重在與年輕族群的連結,並以龐大中國市場作為發展基礎,未來三星要擔心的可能不是美國的蘋果,而是來自中國的華為。

