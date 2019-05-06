不能沒有它！製造業去年研發支出二成 來自這家企業

2019-05-06 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部統計處今（6）日指出，我國製造業上市櫃公司2018年研發支出為4,262億元，為近5年新高，年增3.4%。各企業中，台積電去年研發支出達849億元，排名第一，占我國製造業上市櫃公司研發支出近二成。

其次是聯發科去年研發投入264億元；群創投入113億元居第三；緯創及鴻海去年研發分別投入112億元、100億元，分居第四、第五名。

經濟部統計指出，我國製造業上市櫃公司研發投入，主要集中在電子零組件業及電腦、電子產品及光學製品業兩大產業。2018年上述兩產業研發支出合計達3,579億元，占我國製造業上市櫃公司2018年研發支出的八成五。

統計顯示，2018年電子零組件業研發投入持續增加至2,474億元，占整體製造業上市櫃公司研發支出58%，該業研發支出占該業營收比重達6.6%。

其中，代表性企業就是台積電，去年研發投入達849億元，年增6.3%，研發占營收比率也持續提升至8.3%，顯示台積電持續朝高技術製程布局。去年我國製造業上市櫃公司研發支出，光是一家台積電就貢獻了近二成。

去年我國製造業上市櫃公司中，聯發科投入研發排名第二，達264億元，占整體製造業上市櫃公司研發支出6.2%，聯發科研發支出占營收比率高達三成。

2018年電腦、電子產品及光學製品業研發支出為1,152億元，占整體製造業上市櫃公司研發支出27%，該業研發支出占該業營收比重為1.3%。其中，緯創去年投入112億元研發、鴻海也投入100億元研發。

在2018年固定資產投資方面，台積電也以2,981億元排名第一，占整體製造業上市櫃公司固定資產投資約四成，簡言之，有四成投資來自台積電。群創及友達則分別投資417億元及264億元分居第二、三。

經濟部統計指出，2018年製造業上市櫃公司固定資產投資7,386億元，為近5年新高，年增4.5%；其中，電子零組件業投資5,411億元，占整體製造業73.3%。而台積電一家就投資2,981億元，年減4.4%，主要是因為2017年比較基期偏高所致。