聯電捐助清華大學 將整建一流音樂廳

2019-05-06 17:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



國立清華大學為紀念去年辭世的前校長沈君山，今年初宣布將整建校內大禮堂為國際級高規格音樂廳。聯華電子慷慨捐助7,000萬元整建經費，捐贈儀式今（6）日下午在清華大學舉行，由清大校長賀陳弘及聯華電子董事長洪嘉聰共同主持。

整建大禮堂為音樂廳的募款目標為2億元，在得到聯電支持後，已接近達標。聯電計畫在兩年後依工程所需將追加3,000萬元，作為支持整建完善整體設施之用。大禮堂整建完成後將冠名為「君山音樂廳—聯電館」。

清華大學校長賀陳弘特別感謝聯電，是君山音樂廳的知音人。他表示，台灣未來産業競爭力來自於跨領域創新力量，聯電是園區的重要領導産業，認同清華在厚實的科學教育以外，以文化藝術含金量提高未來高科技人才的規格，雙方理念相同。

聯電董事長洪嘉聰今在清華大學舉辦的捐贈典禮上指出，沈君山校長畢生奉獻清華，將學校發展成注重通識，並具人文氣息之完全大學。在得知清華大學為紀念去年辭世的老校長沈君山，所發起將大禮堂改建為君山音樂廳的計劃，聯電即不遗餘力地全力支助校方達成願望，興建更符合學校需要的藝文表演場館，期待幾年後清華師生校友及新竹社區皆可在國際級高規格的君山音樂廳聆賞音樂。

聯電總經理簡山傑表示，今年是聯華電子成立的第39年，對於這塊培育我們的土地，聯電始終抱持感恩的心，本著企業「取之於社會，用之於社會」的理念，透過「君山音樂廳」的捐建，除了善盡企業公民責任、支持文化教育推動之外，並感謝國立清華大學長期培育台灣半導體產業人才、促進新竹地區產業聚落與經濟發展的成就，以及畢業校友多年以來在聯電營運發展上的卓越貢獻。

清華校友總會蔡進步理事長也慨捐3,200萬元整建君山音樂廳。音樂廳的貴賓廳將取蔡進步父母親名字中各一字，命名為「長嬋廳」，亦寓「但願人長久，千里共嬋娟」之意，並在音樂殿堂廳牆與座椅鑲刻捐贈人的名字。

巨沛公司董事長兼總經理蔡進步，是清華動機系1981年畢業的傑出校友。他回憶在清華的求學時光，無論是開學、畢業典禮都在大禮堂舉行，最難忘的看電影時光也在大禮堂度過，如今事業有成，有能力回饋母校，支持大禮堂的整建，讓學弟妹有更好的環境設備，他覺得非常有意義。他不僅自己捐款，也號召許多同學校友一同樂捐。

校長賀陳弘感謝所有的捐款人，尤其是今年初在沈君山前校長百日追思音樂會，當學校宣布君山音樂廳整建募款計畫時，二話不說就掏出身上現金的各界好友，「緬懷沈前校長的一番心意，我們銘記在心，感戴不忘。」

清華現有的大禮堂建於1973年，近半世紀以來，經常舉辦各種活動、典禮、演講、藝文活動，是綜合性質的大禮堂；但由於舞台設計、音響、座椅等未達專業音樂廳等級，無法舉辦高規格的音樂會。賀陳弘表示，沈前校長離開後，各界好友都十分認同以他的名義打造一座新竹人可以聆賞高品質音樂的殿堂，這是紀念沈前校長最好的方式。