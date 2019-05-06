全文／郭台銘：宣布參選 就會義無反顧的走下去

2019-05-06 16:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海(2317)董事長郭台銘今(6)日召開記者會，報告美國行成果，同時也針對各種抹紅、抹黑提出說明，他表示，宣布要參加國民黨總統初選，就會義無反顧的走下去；他強調，台灣擁有前所未有的機會擺脫經濟「平庸成長」的陷阱，「這就是我為何要在這個時間點出來參選的原因，因為我要帶領台灣抓住這個機會」。

郭台銘指出，以一個參加國民黨內初選的總統候選人身分走進白宮，見到美國總統，在美國和中華民國斷交、台灣關係法通過的第四十周年，這樣的突破，特別具有意義。

他同時再度聲明，美國本來就不會也不應該介入台灣的大選，支持特定候選人，我跟他的私交，不是為了選舉，而是希望不管在選前或選後都能建立一座友誼的橋樑，有直接溝通的管道。所以我特別跟川普說，我是來當Peace maker的，這個Peace是美中台，不是只有台灣跟中國大陸，還包括美國。

郭台銘表示，現在身上什麼顏色都有，去美國就抺黑我，見川普是騙人，威州投資生變，但還是順利進了白宮，當去到威州，新任州長來來機場來接；然後又被抺紅，拿著鴻海在中國大陸的投資質疑會被對岸綁架，然後說有多少工廠，有多少投資金額?郭台銘指出，「我已經講過不只一次了，鴻海的投資是實體產業，創造實體製造業和就業機會的經濟活動，做的是外銷行銷全世界，世界上任何地方的政府歡迎都來不及，大陸當局憑什麼綁架我，要抹紅也請搞清楚現實，這也證明了一點，我當初買Sharp和投資美國，是對的決策」。

郭台銘強調，既然宣布要參加國民黨總統初選，就會義無反顧的走下去，要當中華民國總統，當然以中華民國的利益為優先，絕無二心，台灣原本就和中國大陸在產業上有強大的依存和互補關係，這是現實，就算蔡英文總統，民進黨政府也都無法忽視雙方產業經貿關係必需正常化，政府絕不能再當鴕鳥，必須正視這個問題。

以下是郭台銘記者會發言的全文：

謝謝各位記者朋友，我今天本來想報告我的美國行，但今天上午發生川普對兩千億美元大陸進口品加徵關稅，震驚全球，所以我先對此表達我的看法。

用牌局作比喻，中美雙方的這場牌局已進入要攤牌前的最後關键時刻，川普現在打出第四張牌前，加碼下注，讓雙邊的牌局面臨終局前的對決。我認為這個的確為未來談判的發展投下震撼彈，但不代表必然破裂，未來這個牌局還是可能達成協議。不過無論未來結果為何，貿易戰或許會告一個段落，但两強相爭將會持續。中國市場會有驚天動地的開放，美國也會設法建立自己的供應鏈。中美競争愈激烈，台湾就可以扮演更重要的角色。我一直在說，中華民國到底要在這個Good Timing 扮演什麼角色，台灣擁有了前所未有的機會擺脫經濟「平庸成長」的陷阱，這就是我為何要在這個時間點出來參選的原因，因為我要帶領台灣抓住這個機會。

我們要如何發揮台灣的優勢，來創造三贏，讓「台灣獲利、美國達標、中國轉型成功」。大國崛起所引發的科技競爭才剛開始，所以我才一直說AI救國、AI愛台灣，也強調人才培育的重要。台灣經濟其實在美中之間是有獨特地位的，第一，我們和美中兩大經濟體之間，具有長期「經濟共生」的關係，美國和中國大陸都與我們有密切的經濟貿易往來；第二，我們與中國大陸、日本、韓國可以共同形成以東亞為核心的世界供應鏈；第三，台灣高科技業的發展是有基礎的，我們具有完整和綿密的產業聚落，隨時可以在美中科技戰中扮演重要角色。

既然台灣現在的角色這麼重要，那我能做什麼？首先，我以一個參加國民黨內初選的總統候選人身分走進白宮，見到了美國總統，在美國和中華民國斷交、臺灣關係法通過的第四十周年，這樣的突破，特別具有意義。

有人說我被白宮發言人打臉了，我在此再一次聲明。美國本來就不會也不應該介入台灣的大選，支持特定候選人，我跟他的私交，不是為了選舉，而是希望不管在選前或選後都能建立一座友誼的橋樑，有直接溝通的管道。所以我特別跟川普說，我是來當Peace maker的，這個Peace是美中台，不是只有台灣跟中國大陸，還包括美國。

當初川蔡可以通話，現在川郭當然可以見面，謝謝韓市長說我是台灣第一人，我不敢當，但只要能為國家開拓經濟、外交及未來，我都會去做，郭台銘是開拓者，這次的訪美行，背後其實還有太多不為人所知的艱辛和阻礙，但是我突破了。政壇如商場，你一有成就，就會有人眼紅，有人想出拐子，但我無所畏懼，我這輩子都在走逆境，沒有逆境，我還會不習慣！

我現在身上什麼顏色都有，去美國就抺黑我，見川普是騙人，威州投資生變，但我還是順利進了白宮，當我去到威州，新任州長來來機場接我；然後又抺紅我，拿著鴻海在中國大陸的投資質疑我會被對岸綁架，然後說有多少工廠，有多少投資金額，我已經講過不只一次了，鴻海的投資是實體產業，創造實體製造業和就業機會的經濟活動，做的是外銷行銷全世界，世界上任何地方的政府歡迎都來不及，大陸當局憑什麼綁架我，要抹紅也請搞清楚現實，這也證明了一點，我當初買Sharp和投資美國，是對的決策。

郭台銘既然宣佈要參加國民黨總統初選，就會義無反顧的走下去，要當中華民國總統，當然以中華民國的利益為優先，絕無二心，台灣原本就和中國大陸在產業上有強大的依存和互補關係，這是現實，就算蔡英文總統，民進黨政府也都無法忽視雙方產業經貿關係必需正常化，政府絕不能再當鴕鳥，必須正視這個問題。

多年來我堅持鴻海年終晚會一定要唱國歌、掛國旗，我去買Sharp 時也把中華民國國旗和日本國旗同時高高掛起，就是要世界和大陸正視中華民國的存在，我最近和一些大陸媒體說，你們為什麼要把我的國旗帽打馬塞克，如果中國大陸不願意正視中華民國的存在，那他們希望我們是什麼？我要出來參選就是要出來談這個問題，與大陸在對等基礎上談話，以兩岸和平為基礎，共同創造經濟成長，對美國展開更積極的經貿合作，這就是我想讓台灣創造對美、對中經貿實質關係的左右逢源的全球佈局。

全世界資金很多，但為什麼不來台灣？台灣產業要轉型，年輕人要有未來，就是要讓全世界都願意來投資，投資的前題就是讓全世界對台灣有信心，知道台灣不會被意識型態綁架，不會讓政客操弄族群，政策也不會朝令夕改，郭台銘是全球25大的CEO，我知道創造什麼樣的環境才能吸引真正長遠的投資及有價值的投資，在中美競合之下，台灣不能再失去這個千載難逢的機會了，支持郭台銘，就是支持台灣過好日子，謝謝。