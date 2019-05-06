聯電捐建國立清華大學君山音樂廳

2019-05-06 16:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



晶圓代工大廠聯電今（6）日宣布捐贈7.000萬元給清華大學，作為紀念去年辭世的前校長沈君山，將清華大學大禮堂內部整建為「君山音樂廳」的經費，整建完成後將冠名為「君山音樂廳-聯電館」。

昨天下午2時假清華大學舉行捐贈儀式，由聯華電子董事長洪嘉聰及國立清華大學賀陳弘校長共同主持。

聯電董事長洪嘉聰於捐贈典禮上指出，沈君山校長畢生奉獻清華，將學校發展成注重通識，並具人文氣息之完全大學。在得知清華大學為紀念去年辭世的老校長沈君山，所發起將大禮堂改建為君山音樂廳的計劃，聯電即不遗餘力地全力支助校方達成願望，興建更符合學校需要的藝文表演場館，期待在不久的將來，清華師生校友及新竹社區，可在具國際級高規格的君山音樂廳聆賞音樂。」

聯電總經理簡山傑表示，今年是聯華電子成立的第39年，對於這塊培育我們的土地，我們一直保持著一顆感恩的心，本著企業「取之於社會，用之於社會」的理念，透過「君山音樂廳」的捐建，除為善盡企業公民責任，支持文化教育之推動之外，並感謝國立清華大學長期培育台灣半導體產業人才、促進新竹地區產業聚落與經濟發展之成就，以及畢業校友多年以來在本公司營運發展上的卓越貢獻。」

清華大學校長賀陳弘特別感謝聯電是君山音樂廳的知音人，同時表示:「台灣未來産業競爭力來自於跨領域創新力量，聯電是園區的重要領導産業，認同清華在厚實的科學教育以外，以文化藝術含金量提高未來高科技人才的規格，雙方理念相同。原訂整建大禮堂為音樂廳的募款計畫在得到聯電支持後，已十分接近達標。」

「君山音樂廳-聯電館」的規畫是將補強結構、改善燈光音響、增建舞台、更換座椅、增建排練區、後台休息室及鋼琴恆溫恆溼控制室，所需經費預估兩億元，聯電計畫在兩年後依工程所需將追加新台幣三千萬元整，作為支持整建完善整體設施之用。音樂廳完工後將成為可容納1千2百位觀眾的專業級音樂廳，可供大型交響樂團演出。未來國際一流的樂團及演奏家來台演出，相信也不會略過新竹的「君山音樂廳-聯電館」。