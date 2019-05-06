誰接鴻海？郭台銘：誰在名單裡就有當董事長機會

2019-05-06 15:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘啟動接班，市場傳出，將由集團大掌櫃「錢媽」黃秋蓮接任董事長大位，而郭台銘則將擔任集團總裁。對此，郭台銘指出，今日不會回應接班問題，因鴻海10日將開董事會，誰在名單裡就有當董事長機會。

郭台銘指出，今天不會回應接班問題，因10日將開董事會，誰在名單裡就有當董事長機會，不在就沒機會，猜測是沒有用的，再等幾天，在董事會沒公佈前不會講名單。

據中央社報導，知情人士透露，郭台銘因參選總統，將不會續任鴻海董事長及總經理，未來將退居二線，擔任集團總裁職務。而董事長的大位將交由財務長黃秋蓮擔任，黃秋蓮目前擔任鴻海集團副總裁暨集團總財務長，主導鴻海旗下負責財務會計的J次集團，至於總經理一職，則將交由專業經理人負責。

黃秋蓮從郭台銘事業草創時期便是郭台銘的帳房，一路見證鴻海從小連接器廠到橫跨全球的代工帝國，多年以來黃秋蓮始終維持大掌櫃角色，是郭台銘最信任的老臣之一。

一旦黃秋蓮執掌董事長大位，意味著他將排入今年新任董事人選之一，目前鴻海董事會成員包括郭台銘、鴻橋國際投資法人代表毛渝南和陳振國、鴻景國際投資法人代表呂芳銘、黃清苑、宋學仁；獨立董事包括王國城、詹啟賢、李開復。