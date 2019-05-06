誰當鴻海董事長？郭台銘：我今天不回答

2019-05-06 15:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



美國Bloomberg今天在記者會提問誰當鴻海董事長？郭台銘表示，「我今天不回答，10號董事會誰進入董事會，誰就有可能當。」