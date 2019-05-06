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郭台銘：川普對陸加稅 雙方進入關鍵時刻

2019-05-06 14:47經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海董事長郭台銘今（6）日召開記者會時開場先提到，美國總統川普對陸加稅，雙方談判將進入關鍵時刻。

郭台銘說，此舉投下震撼彈但不代表必然破裂，未來仍有可能達成協議，不論未來結果如何貿易戰將告一段落，兩強相爭中國將有驚天動地的開放，美國也將建立自己的供應鏈，台灣也擁有前所未有的機會擺脫平庸成長的情況，我們要發揮台灣優勢也是我出來參選的原因。

鴻海董事長郭台銘駁斥他在威州跳票的說法，嚴正聲明「這不是事實」。 本報資料照片
鴻海董事長郭台銘駁斥他在威州跳票的說法，嚴正聲明「這不是事實」。 本報資料照片
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貿易戰鴻海川普
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