首季面板走淡 出貨量仍較去年成長

2019-05-06 14:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



TrendForce光電研究（Witsview）今（6）日公告2019年第一季電視面板出貨調查報告顯示，出貨總量為7,002.4萬片，年增4.2%。Witsview指出，第一季為傳統淡季，需求明顯降低，台韓日面板廠紛紛進行年度歲修，並透過產品尺寸調整降低生產壓力，但中國面板廠在新產能不斷釋出的情況下，成為支撐淡季電視面板出貨的最大功臣。

TrendForce研究經理胡家榕指出，第二季進入新品備貨週期，加上中國618促銷將有利需求回溫。新產能方面，除了華星光電（CSOT）11代線產能逐月增加，HKC滁州8.6代線也預計5月進入量產。

胡家榕預期，受惠10.5代線產品聚焦在超大尺寸，以及中台韓面板廠持續提高50吋以上比重，第二季電視面板平均出貨尺寸預計較前一季增長近1吋，達46.5吋，出貨量亦同步增長5.5%。

首季電視面板出貨排名表現，Witsview表示，京東方第一條10.5代線於2018年年初量產後，產能快速爬升，目前已擠下韓廠成為65吋與75吋第一大供應商。除了超大尺寸，第一季由於新興市場對32吋需求增加，讓京東方淡季出貨仍較前一季逆勢成長5%至1,427萬片，年成長更高達14.9%，穩坐電視面板龍頭地位。

「面板雙虎」友達和群創，Witsview表示，群創去年底前將主流尺寸39.5吋和50吋的庫存出清後，今年第一季電視面板出貨量達1,074萬片，季減13.7%，年增16.5%，顯示出貨情況已明顯改善。由於今年49吋需求轉移至50吋，順勢帶動群創成為國際品牌50吋面板的第一大供應商，因此，儘管處第一季的淡季，50吋出貨僅微幅衰退0.7%，較去年同期則大幅成長38.1%。

友達部分，在六大面板廠中產能最小，為提升獲利，已提早布局中大尺寸市場，因此出貨量起伏較為平緩，第一季出貨量達628.3萬片，季衰退3.3%，相比其他出貨衰退的廠商，幅度較為緩和。

華星光電（CSOT）自2018年開始，在集團品牌TCL積極擴大市場版圖的支撐下，出貨表現穩紮穩打。首座11代線已於今年1月量產，目前以提升良率為優先，而非衝量，加上第一季受淡季效應影響，季出貨衰退4.6%。觀察各別尺寸表現，自去年第四季開始藉由調降8.5代線32吋生產並將重心轉移至55吋後，第一季55吋出貨成長達9.3%。

CEC集團在2018年隨著彩虹光電（CHOT）8.6代線及中電熊貓（CEC-Panda）成都8.6+代線加入市場後，產品聚焦在中大尺寸，受惠於集團ODM與中國品牌陸續完成驗證，加上產能逐季釋出，今年第一季合併出貨量達520萬片，季成長14.3%。

由於三星顯示器（SDC）預計今年關閉1.5條8.5代線的產能，SDC藉由提高超大尺寸的生產比例，讓續存的產線發揮最大效益，因此於今年初著手進行產線改造與投資，間接影響SDC第一季電視面板出貨量季衰退12.4%，為875.5萬片，同時也是所有電視面板廠中唯一年衰退達12.7%的廠商，顯示出SDC在電視面板的布局逐步收斂至高含金量的大尺寸產品上。

樂金顯示器（LGD）部分，Witsivew指出，其第一季電視面板出貨衰退11.6%，除了淡季需求減少，LGD調整現有7.5代線和8.5代線的產品組合，間接影響生產。預期第二季開始，55吋以上產品出貨季成長將超過一成。