一路助郭台銘打造鴻海帝國 郭：黃秋蓮沒批，我都不看

2019-05-06 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘參選總統將「淡出江湖」，據中央社報導，財務重臣黃秋蓮將接班董事長，郭將退居第二線，可能擔任集團總裁一職，東森新聞指出，號稱最懂鴻海的前外資分析師楊應超就曾表示，「郭董要找一個懂鴻海、自己人，且若依循美國總統川普和女兒伊凡卡模式」，因此他推測，有鴻海「錢媽媽」稱號的總財務長黃秋蓮，接班機會最高；鴻海回應指出，有關董事長個人生涯規劃，若有具體訊息將依規定辦理。

楊應超指出，黃秋蓮一路跟隨郭台銘，早被郭董視為最信任的財務助手，且過往每一次鴻海的重大投資案，郭台銘身邊總會帶著總財務長黃秋蓮，她也有「錢媽媽」的綽號。

黃秋蓮是郭台銘已故前妻林淑如的阿姨，在早年郭董創業，她就出資支持並擔任鴻海會計，而她的丈夫游象富也是從騎機車跑業務做到鴻海副總裁，管理連接器產品事業群。

郭台銘出手救夏普、協助諾基亞東山再起、投資印度手機及美國2千億台幣資案，黃秋蓮都居中資金因應 。

特別的是，不少企業財務長往往擁有國外留學的會計學、財務金融學博士等亮眼學歷，但黃秋蓮僅有高商畢業學歷卻能掌控鴻海帝國財務大權，她得到郭台銘充分信任，市場傳言，「郭台銘蓋章，你未必能拿得到錢；但黃秋蓮蓋章，你一定拿得到錢」，足見她的份量，而鴻海所有的增資案、投資案都需要經過黃秋蓮批過，連郭董也說過，「黃秋蓮沒批，我看都不看」，連郭董的私人財產也是交由她掌管，「從幾百元路邊攤小吃到買十億元的私人飛機，郭台銘都要向錢媽媽開口要錢」。