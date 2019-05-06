4G限速188吃到飽 亞太電信推網路門市限定促銷案

2019-05-06 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



五月報稅不吃土，亞太電信表示，體恤小資族「薪」酸，亞太電信再度挑戰市場新低方案，推出玩速限時188元單門號方案，即日起到5月20日，21Mbps上網吃到飽只要188元。

亞太電信表示，限時快閃188，即日起到5月20日止，凡是到亞太電信網路門市，無論新申辦、攜碼，綁約12個月即享「21Mbps上網吃到飽+網外市話50分鐘大放送」。

過去雙11購物節，台灣之星推出188元，限速21M吃到飽，引發市場搶購，被視為是限速21M吃到飽最划算的價格。